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Üniversiteli Irmak'ın acı sonu! Ecel ömrünün baharında yakaladı

3. Sayfa Haberleri

Üniversiteli Irmak'ın acı sonu! Ecel ömrünün baharında yakaladı

Ankara'da kontrolden çıkan otomobil, yol kenarındaki otluk alana devrildi. Kazada aracın içinde bulunan üniversite öğrencisi Irmak Aygen hayatını kaybetti, sürücü ise ağır yaralandı.

Çankaya ilçesi Şehit Jandarma Asteğmen Mustafa Tayyar Can Caddesi'nde meydana gelen kazada, Aygen Irmak'ın içinde bulunduğu ve sürücülüğünü arkadaşının yaptığı otomobil kontrolden çıkarak yol kenarındaki otluk alana devrildi. Kazanın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Üniversiteli genç kız trafik kazasında hayatını kaybetti

HAYATINI KAYBETTİ

Irmak Aygen sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Aygen'in arkadaşının ise hastaneye kaldırıldığı ve durumunun kritik olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturmanın devam ettiği aktarıldı.

Üniversiteli genç kız trafik kazasında hayatını kaybetti

GÖZYAŞLARIYLA TOPRAĞA VERİLDİ

Bilkent Üniversitesi Psikoloji Bölümü 4. Sınıf öğrencisi Irmak Aygen için Karşıyaka Ahmet Efendi Camii'nde öğle namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Genç kadının naaşı namazın ardından gözyaşları arasında Karşıyaka Mezarlığı defin alanına götürülerek toprağa verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Tragger Ankara 3. Sayfa Haberler

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