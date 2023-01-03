Üniversiteli Irmak'ın acı sonu! Ecel ömrünün baharında yakaladı
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Ankara'da kontrolden çıkan otomobil, yol kenarındaki otluk alana devrildi. Kazada aracın içinde bulunan üniversite öğrencisi Irmak Aygen hayatını kaybetti, sürücü ise ağır yaralandı.
Çankaya ilçesi Şehit Jandarma Asteğmen Mustafa Tayyar Can Caddesi'nde meydana gelen kazada, Aygen Irmak'ın içinde bulunduğu ve sürücülüğünü arkadaşının yaptığı otomobil kontrolden çıkarak yol kenarındaki otluk alana devrildi. Kazanın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
HAYATINI KAYBETTİ
Irmak Aygen sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Aygen'in arkadaşının ise hastaneye kaldırıldığı ve durumunun kritik olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturmanın devam ettiği aktarıldı.
GÖZYAŞLARIYLA TOPRAĞA VERİLDİ
Bilkent Üniversitesi Psikoloji Bölümü 4. Sınıf öğrencisi Irmak Aygen için Karşıyaka Ahmet Efendi Camii'nde öğle namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Genç kadının naaşı namazın ardından gözyaşları arasında Karşıyaka Mezarlığı defin alanına götürülerek toprağa verildi.