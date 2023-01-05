Eski karısının yeniden evlenmesine öfkelenen adam dehşet saçtı! 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı

Ümraniye'de boşandığı karısının yeniden evlenmesine sinirlenen şahıs eski eşinin evini basarak eski eşinin yeni evlendiği kocasını ve ağabeyini tabanca ile vurarak ağır yaraladı.

Ümraniye Altınşehir Mahallesi Yeni Filiz Sokak üzerinde akşam saatlerinde henüz ismi bilinmeyen bir saldırgan, boşandığı karısının Ümraniye'deki evine gelerek eski karısının yeni evlendiği eşi M.P ve boşandığı eşinin ağabeyi N.Z'ye kurşun yağdırdı.

1 KİŞİ ÖLDÜ 1 KİŞİ AĞIR YARALANDI

Kurşunların hedefi olan M.P ağır yaralandı. Kadının ağabeyi N.Z. hayatını kaybetti. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı kocaya ilk müdahaleleri olay yerinde yapılmasının ardından yaralı hastaneye sevk edildi. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan M.P'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Saldırgan eski koca ise karakola giderek teslim oldu. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.