Ümit Özdağ, Engin Polat'la ilgili sözlerine açıklık getirdi: İki politikacı arasındaki pazarlıkta rakam telaffuz edilmiş

Kara para aklamayla suçlanan Engin Polat'ın cezaevinden tahliye edilmesiyle ilgili, "Hapishaneden nasıl çıktığını biliyorum. Ne yazık ki yazamıyorum." çıkışında bulunan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, katıldığı canlı yayında sözlerine açıklık getirdi. Özdağ, "Bu karar çıkmadan önce bir arkadaşım tesadüfen iki politikacı arasındaki konuşmayı ve konuşmanın içeriğini dinlemiş. İki kişi arasında bir konuşma olmuş, bir pazarlık olmuş, miktar telaffuz edilmiş. Ne konuştuklarını biliyorum." dedi.

ÖZDAĞ'DAN ENGİN POLAT'A: HAPİSHANEDEN NASIL ÇIKTIĞINI BİLİYORUM, YAZAMIYORUM"

Kara para aklama ve vergi kaçırma suçundan yargılanan Engin Polat, önceki gün hakim karşısına çıktı. Engin Polat'ın yanı sıra diğer tutuklu sanıklar tutuklu sanıklar Engin Polat, Sezgin Polat, Alper Kürşat Polat ve muhasebeci Ahmet Gün tahliye edildi. Kararın yankıları sürerken, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Hapishaneden nasıl çıktığını biliyorum. Ne yazık ki yazamıyorum." dedi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ

"BİR ARKADAŞIM TESADÜFEN İKİ POLİTİKACI ARASINDAKİ KONUŞMAYI DİNLEMİŞ"

Özdağ'ın ne bildiği merak edilirken, katıldığı Sözcü TV yayınında sözlerine açıklık getirdi. İki politikacı arasındaki konuşmada pazarlık yapıldığını iddia eden Özdağ, isim vermedi. Özdağ şunları söyledi: "Ben şeffaf siyaset gereği bildiklerimi çoğu zaman halkla paylaşırım. Mili güvenlik meseleleri ile ilgili bir şey olursa bunu paylaşmam ve paylaşmayacağımı da söylerim. Bu karar çıkmadan önce bir arkadaşım tesadüfen iki politikacı arasındaki konuşmayı ve konuşmanın içeriğini dinlemiş. Bana karar çıkmadan önce yazılı olarak aktardı.

"PAYLAŞMAM İKİ SİYASETÇİNİN DE İKİ İNKAR ETMESİYLE SONUÇLANACAK"

Ben de 'bunu paylaşabilir miyim?' diyerek hukukçularla konuştum. Hukuken paylaşmamın sakıncalı olduğunu ifade ettiler. Ben de onun için 'nasıl olduğunu biliyorum ama paylaşamam' dedim. Paylaşmam iki siyasetçinin de inkar etmesiyle sonuçlanacak. Bu açıdan paylaşmak hukuken doğru değil.

"BİR PAZARLIK OLMUŞ, MİKTAR TELAFFUZ EDİLMİŞ"

Çok saygıdeğer bir hukukçu hanımefendi paylaşmam doğrultusunda bir tweet attı. Ben de kendisini aradım ne olduğunu anlattım ve 'paylaşırsam savunmamı üstlenir misiniz?' dedim. 'Hiç yaklaşmam' dedi. İki kişi arasında bir konuşma olmuş, bir pazarlık olmuş, miktar telaffuz edilmiş. Bana gelen bilgi bu. Bu konuşmayı yapanlar bilsinler ki ben ne konuştuklarını biliyorum.