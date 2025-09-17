Antalya'da Eşine Şiddet İddiası: Dava Başladı

Antalya'da Ukrayna asıllı Türk vatandaşı Iryna Melnychuk D.'nin, uzaklaştırma kararı aldırdığı eşi Mehmet Ali D. tarafından sokak ortasında sopayla darbedildiği iddiasına ilişkin dava Antalya 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye başlandı. Sanık suçlamaları kabul etmezken, iddianamede "eşe karşı tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs"ten en ağır şekilde cezalandırılması talep edildi. Mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Olay, 5 Temmuz gecesi Konyaaltı ilçesinde meydana gelmişti. İddiaya göre, otelde vardiyalı olarak çalışan Iryna Melnychuk D., gece mesaisi sonrası evine dönerken, hakkında uzaklaştırma kararı bulunan eşi Mehmet Ali D. tarafından sopayla darbedildi. Başına aldığı darbeler sonucu kafatasında kırıklar ve beyin kanaması riski oluşan kadın, ellerinde çok sayıda kırıkla birlikte 16 gün hastanede tedavi gördü. Kafasına zımba atılan, sol eline platin ve demir takılan kadının tedavisi halen devam ediyor.

İddianamede ağır ceza talebi

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, sanığın mağdurun işten çıkış ve eve geliş saatlerini bildiği, elinde sopayla site çevresine geldiğinin kamera görüntüleriyle tespit edildiği, eylemin anlık öfkeyle değil tasarlayarak gerçekleştirildiği kaydedildi.

İddianamede ayrıca, olay yeri yakınındaki iş yerinden alınan kamera kayıtlarının mağdura izletildiği ve mağdurun görüntülerdeki kişinin eşi Mehmet Ali D. olduğunu kesin olarak teşhis ettiği belirtildi. Sanığın daha önce de uzaklaştırma kararlarını ihlal ettiği vurgulanan iddianamede, şiddet eğilimlerinin sürdüğü, serbest kalmasının mağdur açısından tehdit oluşturacağına dikkat çekildi. Bu gerekçelerle, sanığın eyleminin "eşe karşı tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs" suçunu oluşturduğunu belirterek, en ağır şekilde cezalandırılması ve iyi hal indirimi uygulanmaması istendi.

Sanığın savcılıktaki ifadesinde ise olay saatinde Lara semtinde D.D. isimli bir kişinin evinde bulunduğunu, HTS kayıtlarının da bunu göstereceğini söylediği aktarıldı.

"Eşimle husumetim yoktu"

Olaya ilişkin dava Antalya 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye başlandı. Duruşmada savunma yapan sanık Mehmet Ali D., suçlamaları reddederek şu ifadelere yer verdi:

"Olayın olduğu tarihte Lara tarafında bir arkadaşımın yanındaydım. Ziyaretimin ardından köpeğimle evime döndüm, havuz kenarında köpeğimi gezdirdim. Gece ilerleyen saatlerde alkollüydüm, uyuyakaldım. Polis aradığında evimde olduğumu söyledim. O gece üzerimde siyah polo yaka kısa kollu tişört ve haki şort vardı. Eşimle husumetim yoktu, her evliliğin içinde olan sıradan tartışmalarımız oldu. Görüntülerdeki beyefendi ben değilim. Beraatimi istiyorum."

Yaklaşık 2,5 aydır tutuklu bulunduğunu belirten sanık, bu sürecin kendisi üzerinde olumsuz etki oluşturduğunu dile getirerek, kullandığı aracın plakasını hatırlayamadığını da savunmasına ekledi.

"Seni öldüreceğim' diyerek kafama vurdu"

Müşteki Iryna Melnychuk D. ise saldırıya ilişkin şunları söyledi:

"Her tartışmada 'benim ailem diplomat, yakınlarım yunus polisi' diyordu. 'Seni istersem yurt dışına attırırım, çocuğunu yurda veririm' diye tehdit ediyordu. O gece işten dönüp binaya girerken arkamdan zıplayıp 'seni öldüreceğim' diyerek kafama vurdu. Yere düştüm, vurmaya devam etti. Komşular çıkıp ambulans çağırdı. Onun olduğuna eminim, sesinden tanıdım. İlk kez 29 Mayıs'ta uzaklaştırma kararı aldırmıştım, bir hafta boyunca şikayetimi geri çekmem için telefonla aramaya devam etti. Şikayetçiyim."

Tanıklar olayı anlattı

Tanık S.C., "Gece geç vakitti, kadın çığlığı duydum. Sesin geldiği yere yöneldim, bayan kan içinde 'yardım edin' diye bağırıyordu, o sırada komşumuz çıktı, polisi ara köpeğe vuruluyor sandım bayanmış dedi, "ne oldu sana" dedim "vurdu" dedi" ifadelerini kullandı.

Tanık M.B. ise "Kadın yerde yatıyordu, çok fazla kan kaybetmişti. Komşular başına toplanmıştı. Kamera görüntülerini izlediğimde yürüyen kişinin sanık olduğunu düşündüm" şeklinde ifade verdi.

"En ağır şekilde cezalandırılmasını istiyoruz"

Müşteki avukatı Havva Nur Yağcı, sanığın o gece yanında olduğunu öne sürdüğü kişinin dinlenmesini talep ederek, "Tutukluluk halinin devamını, en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyoruz" dedi.

Savcı mütalaasında sanığın tutukluluk halinin devamını talep ederken, mahkeme başkanı da bu talebi kabul etti. Sanığın o gece gittiğini öne sürdüğü kişinin dinlenmesi kararlaştırılarak dava 4 Kasım'a ertelendi.

"O korkuyla tekrar yüz yüze geldim"

Duruşma sonrası basın mensuplarına konuşan Iryna Melnychuk D., "Uzun zamandır korku içinde yaşıyordum ama içerde olduğu için daha rahattım. Bugün görünce o korkuyla tekrar yüz yüze geldim. Ben bu ülkede adalete inanıyorum ve hak ettiği cezayı alacağını düşünüyorum" dedi.

Avukat Havva Nur Yağcı ise, "Müvekkilim 5 Temmuz gecesi kasten, bilerek ve tasarlanarak öldürülmeye teşebbüs edilmiştir. Sanık zaten tutukluydu, tutukluluğun devamına karar verildi. Biz sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız. Çelişkili beyanlar ortada, deliller net, müvekkilim teşhiste bulunmuştur. En ağır cezayı alması için mücadelemizi sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı. - ANTALYA