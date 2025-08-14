Uçakta koltuğunu tekmeleyen çocuğu uyaran kadın saldırıya uğradı

Çin'de yaşanan şoke edici bir olayda, 3 saat 47 dakikalık uçuş boyunca arkasındaki koltuğu tekmeleyen küçük bir çocuktan şikâyet eden kadın, inişin ardından çocuğun ailesi tarafından saldırıya uğradı.

Olay, 7 Ağustos'ta Shenzhen'den Dalian'a giden China Southern Airlines'ın CZ6164 sefer sayılı uçuşunda meydana geldi. Uçak Dalian'a indiğinde, çocuğun ailesi kadını çevreleyerek fiziksel saldırıda bulundu. Aile, "O sadece bir çocuk, biraz anlayışlı ol" diyerek kadının tepkisini haksız buldu.

Tanıkların ifadesine göre, uçuş boyunca çocuğun defalarca koltuğu tekmelediği ve yapılan uyarılara rağmen bunu sürdürdüğü belirtildi. İddiaya göre, inişten önce koridorda yürürken kadına bilerek çarparak kulaklığını yere düşürdü.

Uçağın inişinin ardından kabin içinde yaşanan arbede, başka bir yolcu tarafından görüntülendi. Videoda, kadının "Polisi çağırın! Fazla ileri gidiyorsunuz!" diye bağırdığı, bu sırada yere itilip saçının çekildiği görüldü. Çocuğun babasının kadını ittiği, annesinin bağırarak hakaret ettiği, ablasının ise saçını çektiği belirtildi.

Mürettebat olay yerine müdahale etmeye çalışsa da itiş kakış sırasında geri itildiler. Kadın yere düşmüş halde eşyalarına sarılırken, aile saldırıya devam etti.

China Southern Airlines, olayın doğrulandığını, mürettebatın durumu kontrol altına almak için çaba gösterdiğini ve polisin çağrıldığını açıkladı. Dalian Zhoushuizi Uluslararası Havalimanı yetkilileri ise olayın soruşturma altında olduğunu belirtti.

Bu olayın yanı sıra, geçtiğimiz aylarda da farklı uçak kavgaları gündem olmuştu. Bir İngiltere-Ryanair uçuşunda ağlayan bir bebek nedeniyle yolcular birbirine girmiş, başka bir olayda ise iş sınıfına yükseltme talebi reddedilen bir kadın, uçuş sırasında bağırıp kendini teşhir edince uçakta bağlanmak zorunda kalmıştı.