Üye Girişi
Haberler
Bahçeli'nin çağrısı sonrası DEM Parti Öcalan'la görüşmek için yazılı başvuru yaptı

Bahçeli'nin Öcalan çağrısı sonrası DEM Parti ilk adımı attı

 Ankara'da görüşme hareketliliği! Bahçeli ve Ahmet Türk'ten art arda açıklamalar

Bahçeli "Ağaların kapısı açık olur" dedi, Ahmet Türk'ten yanıt gecikmedi

 'Ahmet Özer' tartışması tansiyonu yükseltti, İmamoğlu çileden çıktı

İBB Meclisi'nde tansiyon yükseldi, İmamoğlu çileden çıktı
Yenidoğan Çetesi davasında kan donduran sözler: Kötü bir bebekti

Sanık hemşireden kan donduran sözler: Kötü bir bebekti

Uçak koltuğunu tekme atarak kırmaya çalışan, yolcu diğer yolcular tarafından etkisiz hale getirildi

Uçak koltuğunu tekme atarak kırmaya çalışan, yolcu diğer yolcular tarafından etkisiz hale getirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

United Airlines'ın Austin-Los Angeles seferinde bir yolcu, uçak koltuğuna tekme atarken görüntülendi ve diğer yolcular tarafından plastik kelepçeyle etkisiz hale getirildi. Olayı görüntüleyen Gino Galofaro, tekme seslerine uyandığını ve iki yolcu ile birlikte saldırganı plastik kelepçeyle bağladıklarını belirtti. United Airlines, olay sonrası yolcunun tüm uçuşlardan men edildiğini açıkladı.

United Airlines'ın Austin- Los Angeles seferinde ilginç bir olay yaşandı. Bir yolcu, uçak koltuğuna tekme atarken görüntülendi ve diğer yolcular tarafından plastik kelepçeyle etkisiz hale getirildi.

16 Kasım'da kaydedilen görüntülerde, koyu renkli kazak, gri eşofman ve beyaz Nike ayakkabı giyen bir adam, koridor ve acil çıkış sırasındaki koltuklara tutunarak ortadaki koltuğa şiddetle tekme atıyor. Yaklaşık 25 saniye süren görüntülerde adam, koltuğu arkadaki boş sıraya itecek kadar güçlü tekmeler savuruyor.

Olayı görüntüleyen ve San Diego'da bağımlılık danışmanı olarak çalışan Gino Galofaro, "Tekme seslerine uyandım. Kabin görevlisi birkaç kez geçti ama kimse bir şey yapmadı. Ben ve iki yolcu daha onu plastik kelepçeyle bağladık ve koltuğa sabitledi. LAX'a 40 dakika kalmıştı" dedi. Galofaro, adamın ailesine ulaşıp yardım etmek istediğini belirtti.

United Airlines, 76 yolcu ve 5 mürettebatın bulunduğu uçakta yaşanan olay sonrası yolcunun tüm uçuşlardan men edildiğini açıkladı. Şirket sözcüsü, "Mürettebatımıza durumu kontrol altına aldıkları ve herkesin güvenliğini sağladıkları için teşekkür ediyoruz" dedi.

Bu olay, geçtiğimiz günlerde bir American Airlines uçuşunda yanındaki kadın yolcuya şiddet uygulayan bir first class yolcusunun diğer yolcular tarafından uyarılması olayını hatırlattı.

Uçak koltuğunu tekme atarak kırmaya çalışan yolcu diğer yolcular tarafından etksiz hale geitirildi

Uçak koltuğunu tekme atarak kırmaya çalışan yolcu diğer yolcular tarafından etksiz hale geitirildi

Uçak koltuğunu tekme atarak kırmaya çalışan yolcu diğer yolcular tarafından etksiz hale geitirildi

Kaynak: Haberler.com / Abdullah Teymur - 3.Sayfa
img

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan teğmenler için talimat
img

Genç kadın cinayete kurban gitmiş
img

Bakan Işıkhan asgari ücret için tarih verdi: İşte masadaki rakamlar
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

İstanbul Eğitim ve Araştırma (Samatya) Hastanesi'nde yangın mı çıktı? Euro ne kadar, 1 Euro kaç TL? 26 Kasım Euro yükseliyor mu, döviz kurunda son durum ne? GELİNİM MUTFAKTA 26 KASIM PUAN DURUMU | Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, altını kim aldı? 26 Kasım Salı Gelinim Mutfakta kim kazandı? Beşiktaş - Maccabi Tel Aviv maçı ne zaman, saat kaçta? (UEFA Avrupa Ligi) Akın Gürlek kimdir, kaç yaşında ve nereli? Akın Gürlek hangi görevlerde bulundu? TRT Spor yayın akışı 26 Kasım! Bu akşam hangi maçlar var? TRT Spor canlı izleme linki! Gaziantep hava durumu | 27 Kasım Gaziantep'te hava nasıl olacak? Gaziantep hava durumu bugün nasıl? Borsada açığa satış yasağı kalktı mı? Açığa satış yasağı nedir, ne zaman kalkacak? Uzak Şehir yeni bölüm fragmanı! Uzak Şehir son bölümde ne oldu? KIZILCIK ŞERBETİ 78. BÖLÜM FRAGMAN! Kızılcık Şerbeti 78. bölüm 2. fragmanı izle! Kızılcık Şerbeti yeni bölümde neler olacak? Aile hekiminden alınan raporlar ücretli mi olacak?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.