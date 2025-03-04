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Türkiye-Yunanistan sınırına 8.5 kilometre duvar örülüyor

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Edirne Valisi Yunus Sezer, Türkiye-Yunanistan sınırına güvenliği artırmak amacıyla 8 buçuk kilometre uzunluğunda duvar örüleceğini açıkladı.

Edirne Valisi Sezer, kentin asayişinin değerlendirildiği toplantıda sınır güvenliğine yönelik açıklamalarda bulundu. Edirne'nin göç rotası olmaktan çıktığını söyleyen Sezer, sınır hattında yoğun güvenlik önlemleri aldıklarını belirtti.

TÜRKİYE-YUNANİSTAN SINIRINA DUVAR ÖRÜLECEK

Türkiye - Bulgaristan sınırında bulunan duvarlar gibi Türkiye - Yunanistan sınırına da duvar örüleceğini açıkladı. Sezer, sınır hattında 8 buçuk kilometre uzunluğunda duvar örüleceğini ifade etti. Duvar ihalesinin kısa zamanda yapılıp çalışmaların başlayacağını belirten Sezer, sınır güvenliğine önem verildiğine dikkat çekti.

"İLK KEZ FİZİKİ GÜVENLİK TEDBİRLERİNİ SINIRDA ALACAĞIZ"

Edirne Vali Sezer, bu sene batı sınırında ilk kez fiziki sınır tedbiri gerçekleştireceklerini belirterek, "Sınır hattına duvar ve çitler yapılacak. Sadece devriye yolları vardı. Devriye yolları tamamlandı. Artık doğu sınırında olduğu gibi fiziki çit ve duvar yapımı için ihale yapıldı. Batı sınırında ilk kez fiziki güvenlik tedbirlerini sınırda almış olacağız. Başlangıç olarak bu yıl 8 buçuk kilometre yapılması düşünülüyor. Tüm sınır hattı ileriki dönemlerde yapılacak. İçişleri Bakanlığı ve Sınır Yönetimi Genel Müdürlüğü destekleriyle devam eden bir çalışmadır. Yunanistan sınırından başlandı, inşallah ileriki dönemde duruma göre devam edeceğiz" dedi.

Türkiye-Yunanistan sınırına 8.5 kilometre duvar örülüyor
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEHMET BASMACI - 3.Sayfa
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Yorumlar (15)

Haber YorumlarıDeli Dumrul71:

bizdeki göçmenler kaçmasın diye zaar ????

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Haber YorumlarıMehmet Yarba:

Yunan kendi etrafına duvar örsün; biz güçlüyüz, neden etrafımıza duvar örüp gereksiz masrafa giriyoruz ki !?

Yorum Beğen94
Yorum Beğenme8
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Haber YorumlarıMASUMANE3438:

tabi göçmenlerin Avrupa'ya geçmemesi lazım bizde kalsınlar sizde suç yokta size şunları yapmanıza rağmen destek olan kitleye ne diyelim bilmemki Yunanistan ve Avrupa size minnettar kalacak

Yorum Beğen75
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Haber YorumlarıErkan Arslan:

Oraya Duvar ör Suriye Irak iran Sinirini Acik Tut Maalum Din Kardeslerimiz Zorda Kalmasin

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Haber Yorumları8kgbjm5njh:

bırakın giden bizden değildir neyin peşindesiniz

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Haber YorumlarıHaksızsam Söyle:

millet ekonomi krizde kaçmadın diye örüyor.

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Haber YorumlarıHad Bildiren:

Cumhuriyetin 100. yılında bu utanç bize yeter. emeği geçen herkese tebrikler

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Haber YorumlarıBurak:

onlar gelmez zaten. Suriye tarafına örün

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Haber Yorumlarısade vatandaş:

tarihte geçmiş zamanlar göstermiştirki yapılan kaleler surlar duvarlar hiç bir ülkeyi bir kavmi koruyamamıştıtır basitçe anlarmak gerekirse tarih olayların tekerrüründen ibarettir koskaca çin seddi yapılan saldırılardadan çini koruyamamış İstanbulun üç sıra suru bizansı koruyamamış kıytırık duvarlarmı koruyacak dünyada refah barış huzur adalet eşitlik güvenlik olmadıkça bu kısır döngü durmaksızın sürecek

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Haber YorumlarıL G:

Allahım sen göçmenlere zeval verme

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