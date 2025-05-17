Türk askerlerinden büyük başarı! Uluslararası yarışmada ilk üçü kimseye bırakmadılar

Türk askerlerinden büyük başarı! Uluslararası yarışmada ilk üçü kimseye bırakmadılar
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Isparta'da düzenlenen "5'inci Uluslararası En İyi Keskin Nişancı Timi" yarışmasında Kara Kuvvetleri Komutanlığı timi birinci, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın diğer timi ikinci, Genelkurmay Başkanlığı'nın Özel Kuvvetler Komutanlığı timi ise üçüncü oldu.

Isparta'da düzenlenen "5'inci Uluslararası En İyi Keskin Nişancı Timi" yarışmasında Türk Silahlı Kuvvetleri timleri ilk üç sırayı aldı.

Milli Savunma Bakanlığının (MSB) sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Isparta'daki Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı'nda"5'inci Uluslararası En İyi Keskin Nişancı Timi" gerçekleştirildi.

ÇOK SAYIDA ÜLKE KATILDI

Yarışmaya Türkiye'nin yanı sıra Azerbaycan, Arnavutluk, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Bulgaristan, Gürcistan, İtalya, Katar, Kosova, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Libya, Özbekistan, Pakistan ve Suudi Arabistan'dan keskin nişancı timleri katıldı.

Birleşik Krallık, Kazakistan, Kuveyt ve Türkmenistan'dan ise gözlemciler müsabakayı takip etti.

İLK ÜÇ SIRA TÜRK ASKERİNİN

Yarışmada 26 keskin nişancı timi yer alırken, Türkiye'yi Kara Kuvvetleri Komutanlığından 2, Deniz Kuvvetleri Komutanlığından 2, Özel Kuvvetler Komutanlığından 2 ve Jandarma Genel Komutanlığından 2 tim olmak üzere toplam 8 milli keskin nişancı timi temsil etti.

Yarışma sonucunda Kara Kuvvetleri Komutanlığı timi birinci, Kara Kuvvetleri Komutanlığının diğer timi ikinci, Genelkurmay Başkanlığının Özel Kuvvetler Komutanlığı timi ise üçüncü oldu.

Yarışmaya katılan ülkelerin keskin nişancı timleri, aldıkları puanlara göre madalyayla ödüllendirildi. Türkiye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Özbekistan ve İtalya altın madalya, Bulgaristan, Birleşik Arap Emirlikleri, Pakistan ve Bahreyn gümüş madalya, Azerbaycan, Katar ve Arnavutluk ise bronz madalya kazandı.

Kaynak: AA / 3.Sayfa
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıAltay Bozkurt:

tamamda abd, fransa, almanya, ingiltere v.s gibi ülkeler neden yok ? yada vardıda ilk 1o a giremedilermi?? :) bu haber bana biraz tuhaf gibi geldi :))

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