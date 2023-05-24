Turiste 5 gram yerine 50 gram altın verdiğini fark etti, soluğu polis merkezinde aldı

Güvenlik kamerasını izleyip turistlerden altınlarını geri isteyen kuyumcu, altınlar gelmeyince suç duyurusunda bulundu

Kuyumcunun suçladığı Alman turist savcılık tarafından serbest bırakıldı

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir kuyum mağazasından parasını ödedikleri 5 gram Altının yerine 50 gram altın alarak ayrıldıkları iddiasıyla yakalanan Alman karı-koca Cumhuriyet Savcılığı tarafından serbest bırakıldı. Alman karı-kocayı uzun zamandır tanıdıklarını belirten Kuyum sahibi Mustafa Metin, olayı fark ettiğinde geri çağırdığını, almadıklarını belirterek mağazadan ayrıldıklarını, dost bildiği ailenin bunu yapmasına anlam veremediğini söyledi.

Edinilen bilgiye göre, Manavgat'ta tatil yapmakta olan Alman karı-koca, altın almak için İbrahim Sözen Caddesi üzerinde bulunan kuyum mağazasına geldi. Mağaza sahibi ve çalışanlarla yıllardır samimi olan Alman çift, mağaza sahibi Mustafa Metin'den önce 5 gram ardından da 50 gram altın istedi. 5 gram altının parasını ödeyen aile, 5 gram yerine 50 gram altını alarak mağazadan ayrılacağı sırada işyeri sahibi durumu fark ederek geri çağırdı. İşyeri sahibinin tüm ısrarına rağmen Alman aile kendilerinde altın olmadığını belirterek işyerinden ayrıldı.

İşyeri sahibinin altınları kontrol edip, güvenlik kamerasını izlemesinin ardından, Alman turistin altını eşine verip çantasına koyduğunu fark etti. Bu olayın ardından Alman aileye telefonla ulaşmaya çalışan işyeri sahibi ulaşamayınca altını geri getirmeleri için mesaj yazdı. Mesaja cevap alamayan işyeri sahibi polise giderek şikayette bulundu.

İşyeri sahibinin şikayeti üzerine harekete geçen Manavgat Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Alman turistleri kaldıkları otelde bulurken, işyerinden aldıkları 50 gram altını da bayanın çantasında bularak işyeri sahibine teslim etti.

Asayiş Büro Amirliği ekiplerince gözlem altına alınan ve Adliyeye çıkarılan Alman aile, Cumhuriyet Savcılığındaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Uzun zamandır tanışıyorduk

Mağaza sahibi Mustafa Metin, Alman aile ile uzun zamandır arkadaş olduklarını belirterek "Benim en çok ağırıma giden olay da zaten uzun zamandır tanışıp görüşüyor olmak. Her yıl olduğu gibi bu yıl geldiklerinde beni aradılar ve altın almak istediklerini söylediler. İşyerimize gelip altınları incelerken, 5 gramlık altını alacaklarını söyleyip 320 Euro verdiler. Bu sırada masanın üzerindeki 50 gram altını da tarttırdılar. Tam işyerinden ayrılacakları sırada masadaki 50 gram altının olmadığını gördüm. Geri çağırdım, sorduğumda kesinlikle almadıklarını üzerlerini arayabileceğimi söylediler. Bende bir şey söylemedim. Aramalarıma rağmen bulamayınca kamera görüntülerini izledim. Görüntülerde, 50 gram altını alıp eşine verdiği ve çantasına koyduğunu gördüm. Almanyadaki tanıdıklarımız aracılığıyla telefonunu öğrendim. Aramalarıma cevap vermedi. Altını getirmesini yoksa şikayetçi olacağımı mesaj yazarak ilettim. Bunu da dikkate almayınca gidip şikayette bulundum. Polisler kaldıkları otele gidip altını kadının çantasında bulmuşlar ve bana teslim ettiler. Gözaltına alındılar. Şikayetimden kesinlikle vazgeçmem" dedi