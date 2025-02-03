Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yangın faciasıyla ilgili net mesaj: Açgözlülerden hesap soracağız

Erdoğan'dan Kabine sonrası net mesaj: Açgözlülerden hesap sorulacak
Yunanistan'da büyük kaçış! 7.3'lük depreme neden olan fay harekete geçti

Yıllar önce felakete neden olan fay harekete geçti
Şarkıcı Merve Özbey'in eşi ile emniyet müdürü tutuklandı

Şarkıcı Merve Özbey'in eşi ile emniyet müdürü hakkında karar çıktı
'Yenidoğan Çetesi' sanığı İlker Gönen için cenaze töreni! Alanda tek bir çelenk vardı

Yenidoğan Çetesi sanığına cenaze töreni! Alanda tek bir çelenk vardı

Turabi'nin tepki çeken şarkısına erişim engeli getirildi

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın Turabi'nin genel ahlakı bozucu ve kadınları aşağılayıcı ifadeler içeren şarkısına ilişkin suç duyurusunun ardından Ankara 6. Sulh Ceza Hakimliği, Turabi'nin şarkısına erişim engeli getirilmesi kararı verdi.

Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Turabi'nin tepki çeken şarkısının içeriğindeki genel ahlakı bozucu ve kadınları aşağılayıcı ifadelerle kamu düzenini bozduğu gerekçesiyle bulunduğu suç duyurusunda bulundu.

Bakanlık, milyonlarca kişi tarafından sıklıkla kullanılan internet sitelerinde yayımlanan bu içeriklerin toplumun genel yapısını bozabileceği, kadınları aşağılayan cinsiyetçi ifadelerle çocukların ve gençlerin zihinsel ve ruhsal gelişimini olumsuz yönde etkileyebileceği gerekçeleriyle, videonun yayından kaldırılması için erişim engeli talebinde bulundu.

ERİŞİM ENGELİ GETİRİLDİ

Başvuruyu değerlendiren Ankara 6. Sulh Ceza Hakimliği, Turabi'nin şarkısına erişim engeli getirilmesi kararı verdi.

Turabi'nin tepki çeken şarkısına erişim engeli getirildi
Kaynak: Haberler.com / Serhat Yılmaz - 3.Sayfa
img

Korku filmi gibi! Canını kurtarmak için dakikalarca boğuştu
img

İmzayı atar atmaz yıldız futbolcunun Galatasaray kariyerini bitirdi!
img

Tercihini yaptı! İşte yeni takımı
500

Yorumlar (2)

Haber Yorumlarıserdar topaç:

kısa sürede bu kadar dinlenmeside garip doğrusu

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıserdar sabah:

Bakanlık dizilerden memnun ki şikayet etmiyor

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Celal Şengör'den Ege'deki depremler için ürküten sözler: Patlarsa hepimize Allah'a ısmarladık

Celal Şengör'den Ege'deki depremler için tedirgin eden sözler
Canlı anlatım! Maç golle başladı

Maç golle başladı! Tempo inanılmaz
Süper Lig devinin gece yol verdiği futbolcuyu Arda Turan hemen kaptı

Süper Lig devinin dün gece yol verdiği futbolcuyu hemen kaptı
Erdal Beşikçioğlu, Türk siyaset tarihinde bir ilke imza atıyor! Ancak vatandaşın pek hoşuna gitmeyecek

Türk siyaset tarihinde bir ilke imza atıyor! Ama olumlu anlamda değil
Samet Akaydin'den Fenerbahçelileri delirtecek sözler

Samet'ten Fenerbahçelileri delirtecek sözler
Herkesin içinde evlilik teklif etti ama aldığı cevap karşısında yıkıldı

Herkesin içinde evlilik teklif etti ama aldığı cevap karşısında yıkıldı

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.