Turabi'nin tepki çeken şarkısına erişim engeli getirildi

Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Turabi'nin tepki çeken şarkısının içeriğindeki genel ahlakı bozucu ve kadınları aşağılayıcı ifadelerle kamu düzenini bozduğu gerekçesiyle bulunduğu suç duyurusunda bulundu.

Bakanlık, milyonlarca kişi tarafından sıklıkla kullanılan internet sitelerinde yayımlanan bu içeriklerin toplumun genel yapısını bozabileceği, kadınları aşağılayan cinsiyetçi ifadelerle çocukların ve gençlerin zihinsel ve ruhsal gelişimini olumsuz yönde etkileyebileceği gerekçeleriyle, videonun yayından kaldırılması için erişim engeli talebinde bulundu.

ERİŞİM ENGELİ GETİRİLDİ

Başvuruyu değerlendiren Ankara 6. Sulh Ceza Hakimliği, Turabi'nin şarkısına erişim engeli getirilmesi kararı verdi.