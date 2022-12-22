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Tüp patlayan ev harabeye döndü: 1 ölü, 2 yaralı

3. Sayfa Haberleri

Kayseri'nin Develi ilçesinde bir ev, tüp patlaması sonucu harabeye döndü. Talihsiz olayda evde bulunan 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı.

Develi ilçesine bağlı Epçe Mahallesinde bulunan müstakil bir evde tüp patladı. Patlamanın şiddetiyle evin bir kısmı yıkılırken, çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda jandarma, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Tüp patlayan ev harabeye döndü: 1 ölü, 2 yaralı

ÖLÜ VE YARALILAR VAR

Jandarma ev çevresinde güvenlik önlemi alırken, yapılan incelemelerde Salim Ç.'nin (70) hayatını kaybettiği belirlendi. Olayda yaralanan Fatma Ç. ile oğlu Fatih Ç., ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları devam ediyor.

Tüp patlayan ev harabeye döndü: 1 ölü, 2 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Jandarma İtfaiye Kayseri 3. Sayfa Haberler

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