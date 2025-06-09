Tunceli'deki kazada hayatını kaybeden anneanne ve torun son yolculuklarına uğurlandı

ÇANAKKALE - Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde otomobilin uçuruma yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybeden 10 yaşındaki Tuna Metin ve 70 yaşındaki anneannesi Refiye Karakaş, memleketleri Çanakkale'nin Ezine ilçesinde son yolculuklarına uğurlandı.

Kaza, Kurban Bayramı'nın 1'inci günü Tunceli-Çemişgezek karayolu Payamdüzü köyü Hoşirik mevkiinde meydana geldi. 17 AHN 009 plakalı otomobilin sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek uçurumdan yuvarlandı. Kazada, araçta bulunan 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ekipler tarafından araçtan çıkartılarak Çemişgezek Devlet Hastanesi'ne, ardından Elazığ'daki hastanelere sevk edildi. Yaralılardan Tuna Metin ve anneannesi Refiye Karakaş (70), hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Metin ve Karakaş'ın cenazeleri, ailesi tarafından alınarak Çanakkale'nin Ezine ilçesine bağlı Yeniköy'e getirildi. Öğle namazını müteakip Yeniköy Köyü Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Tuna Metin ve Refiye Karakaş'ın cenazeleri, köy mezarlığına defnedildi. Cenazeye AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, İl Başkanı Ömer Faruk Göktürk, siyasi parti temsilcileri, akademisyenler ve vatandaşlar katıldı.