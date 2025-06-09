Tunceli'deki Kazada Hayatını Kaybeden Anneanne ve Torun Son Yolculuklarına Uğurlandı

Tunceli'deki Kazada Hayatını Kaybeden Anneanne ve Torun Son Yolculuklarına Uğurlandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden 10 yaşındaki Tuna Metin ve 70 yaşındaki anneannesi Refiye Karakaş, Çanakkale'nin Ezine ilçesinde son yolculuklarına uğurlandı. Cenazeye çok sayıda kişi katıldı.

Tunceli'deki kazada hayatını kaybeden anneanne ve torun son yolculuklarına uğurlandı

ÇANAKKALE - Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde otomobilin uçuruma yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybeden 10 yaşındaki Tuna Metin ve 70 yaşındaki anneannesi Refiye Karakaş, memleketleri Çanakkale'nin Ezine ilçesinde son yolculuklarına uğurlandı.

Kaza, Kurban Bayramı'nın 1'inci günü Tunceli-Çemişgezek karayolu Payamdüzü köyü Hoşirik mevkiinde meydana geldi. 17 AHN 009 plakalı otomobilin sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek uçurumdan yuvarlandı. Kazada, araçta bulunan 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ekipler tarafından araçtan çıkartılarak Çemişgezek Devlet Hastanesi'ne, ardından Elazığ'daki hastanelere sevk edildi. Yaralılardan Tuna Metin ve anneannesi Refiye Karakaş (70), hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Metin ve Karakaş'ın cenazeleri, ailesi tarafından alınarak Çanakkale'nin Ezine ilçesine bağlı Yeniköy'e getirildi. Öğle namazını müteakip Yeniköy Köyü Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Tuna Metin ve Refiye Karakaş'ın cenazeleri, köy mezarlığına defnedildi. Cenazeye AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, İl Başkanı Ömer Faruk Göktürk, siyasi parti temsilcileri, akademisyenler ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUSTAFA SUİÇMEZ - 3.Sayfa
Kurbanlık danayı merdivenlerden beşinci kata çıkarmaya çalıştılar

Bu ibadet değil eziyet! Kurbanlık danaya yaptıklarına bakın
Ali Koç'tan seçim açıklaması! Tarih verdi

Ali Koç'tan seçim açıklaması! Tarih verdi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Teknede güneş banyosu! Nagihan Karadere yaza bomba gibi girdi

Teknede güneş banyosu! Formuyla Survivor'a göz kırptı
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Karaman'da elektrik çarpması sonucu 2 çocuk annesi kadın hayatını kaybetti

Elektrik akımına kapılan kadın feci şekilde can verdi
Tarsus'ta eve silahlı baskın: 2 ölü, 2 yaralı

Çocukların kavgası ile başlayan husumet eve baskınla son buldu
Amasra, bayram tatilinde nüfusunun 10 katı misafir ağırlıyor

'Karadeniz'in incisi' bayramda nüfusunun 10 katı ziyaretçiyi ağırlıyor
Olaylar kontrolden çıktı! ABD'de bilim kurgu filmlerini aratmayan görüntüler

ABD'de bilim kurgu filmlerini aratmayan görüntüler
Galatasaray Osimhen'in alternatifini buldu! Yine bir dünya yıldızı

Osimhen'in alternatifini buldular! Yeni bir dünya yıldızı daha
İsrail ordusu Madleen gemisine saldırdı

İsrail ordusu Madleen gemisine saldırdı! Aktivistler kaçırıldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.