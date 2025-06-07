Tunceli'de Munzur Çayı'na Uçan Araç Sudan Çıkarıldı

Tunceli'de Munzur Çayı'na Uçan Araç Sudan Çıkarıldı
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Tunceli'de manevra yaparken Munzur Çayı'na düşen araç, olayda ölen veya yaralanan olmadan ekipler tarafından sudan çıkarıldı. Olay, piknik yapan vatandaşın ihbarı ile gündeme geldi.

Tunceli'de Munzur Çayı'na uçan araç ekipler tarafından çıkarıldı

TUNCELİ - Tunceli'de manevra yaparken Munzur Çayı'na uçan araç, ekipler tarafından sudan çıkarıldı. Kazada ölen ya da yaralanan olmadı.

Olay, Tunceli-Ovacık Karayoğlu-Pilmek mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çay kenarında piknik yapan bir vatandaş, manevra yaptığı sırada aracın kontrolünü kaybederek Munzur Çayı'na düştü. Alanda bulunan vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, 112 Acil Sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araç sürücüsü kendi imkanlarıyla araçtan çıkmayı başarırken, suya gömülen araç ekiplerin çalışmasıyla sudan çıkarıldı.

Olayda ölen ya da yaralanan olmadığı belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ERCAN TOPAÇ - 3.Sayfa
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