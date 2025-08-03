Tunceli'de Motosiklet Kazası: 1 Yaralı

Tunceli'de Motosiklet Kazası: 1 Yaralı
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Tunceli-Pülümür-Erzincan kara yolunda meydana gelen motosiklet kazasında 1 kişi yaralandı. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu gerçekleşen kaza sonrası yaralı, hastaneye kaldırıldı.

Tunceli-Pülümür- Erzincan kara yolu 8'inci tünelinde meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Tunceli-Pülümür-Erzincan kara yolu 8'inci tünel içerisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Tunceli istikametine seyir halinde olan motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaza yaptı. Arkadaşlarının haber vermesi üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı, ambulansla Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınırken kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - TUNCELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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