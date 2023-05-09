Tunceli'de kayıp gençlerden birinin daha cansız bedenine ulaşıldı

Tunceli'de araçlarının Munzur Çayı'na uçması sonucu kaybolan 3 gençten Mehmet Can Demiral'ın da cansız bedenine ulaşıldı.

Diyarbakır'dan gezmek için Dersim'e gelen Mehmet Can Demiral (22), Azat Demiral (21) ve Baran Aslantaş'ın bulunduğu araç, 21 Nisan günü Ovacık karayolunun 40. kilometresinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Munzur Çayı'na uçmuştu. Kazanın hemen ardından başlatılan arama çalışmalarında 6 Nisan günü Baran Aslantaş'ın cansız bedeni Ovacık karayolu Miskisağ mevkiinde Munzur Çayı'nda bulunmuştu. Kayıpları arama çalışması çerçevesinde bugün de Ovacık karayolu Venk köprüsü mevkiinde Mehmet Can Demiral'ın cansız bedenine ulaşıldı.

Munzur Çayı'ndan çıkarılan cenaze, otopsi yapılmak üzere Tunceli Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Öte yandan hala kayıp olan Azat Demiral'ı bulma çalışmalarına ise Munzur Çayı ve Uzunçayır Baraj Gölü'nde devam ediliyor. - TUNCELİ