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Annesini bıçaklayıp bastonla boğdu! Cinnet getiren adam, dehşet saçtı

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Adana'da eşiyle tartışan bir kişi, cinnet getirerek annesini bıçakladıktan sonra bastonla boğarak öldürdü. Olay sonrası ambulansı arayarak annesini öldürdüğünü ihbar eden şahıs, gözaltına alındı. Şüphelinin annesinin cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde bir şahıs, eşine hakaret ettiğini öne sürdüğü annesini önce bıçaklayıp ardından bastonla boğarak öldürdü.

İlçeye bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana gelen olayda, iddiaya göre Haceli A. annesi Nimet Araz ile eşine hakaret ettiği gerekçesiyle tartıştı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Cinnet getiren Haceli A., annesini bıçakladı. Bıçağın kırılması üzerine şahıs, yaralı annesini bastonla boğarak öldürdükten sonra 112'yi arayıp annesini öldürdüğü ihbarında bulundu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kadının öldüğünü belirlerken polis şüpheliyi gözaltına aldı. Yaşlı kadının cenazesi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Çiftçilik yapan şüphelinin 2 çocuğu olduğu öğrenildi.

Anne katili, önce bıçakladı sonra bastonla boğdu

Cinnet getiren adam, dehşet saçtı! Önce bıçakladı sonra bastonla boğdu

Annesini bıçaklayıp bastonla boğdu! Cinnet getiren adam, dehşet saçtı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Adli Tıp Kurumu Aile İçi Şiddet Tufanbeyli Politika 3-sayfa Cinayet Otopsi adana Suç

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Yorumlar (10)

Sihirbazın Çırağı:

Devletsizliğin etkilediği bireylerin düştüğü ümitsizlikten kurtulamayacaklarını anladıkları anda gerçekleştirdiği hareketlerden birisi örneklendirilmiş haberde.

19
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Avşar OĞLU:

Allahtan çocuk isterken hayırlısını istemek gerek, yoksa sonuç bu olabiliyor !

56
1
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Perwer:

Annesi ile karısı arasında kalmıştır. Allah bu durumu kimseye yaşatmasın. O kadın milletinin kemiksiz ve sivri dili daha çok ocaklar söndürmeye devam edecek.

32
11
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Cafer KILIÇ:

Allah herseyin hayırlısını versin ölen anneye Allah Rahmet eylesin

31
1
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seennu:

İdamı çıkarmıyorlar 2 yıl altını nasıl içeri atarız la uğraşıyorlar her gün katliam her gün cinayet bunu görmüyorlar .Birde ülkemizde adalet mükemmel diyorlar.

16
1
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Ser_hat:

Avradıyla tartışıp anasını niye boğar insan

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1
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Güven önemlş:

açıkhava hastanesi

11
0
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İsmail Yigit:

Kendini koruma dışında adam öldürmenin cezası idam olmalı.

8
0
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