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Disiplin kuruluna sevk edilen teğmenlerin kaderiyle ilgili kritik tarih

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Kara Harp Okulu mezuniyet töreni sonrasında izinsiz olarak kılıç çatarak "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sloganı atan ve Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilen teğmenler, 16 Ocak'ta sözlü savunma yapacak. Kurul, teğmenler hakkında ihraç ya da göreve devam kararı verecek. Sözlü savunmanın ardından kararın ise 1 ay içinde açıklanması bekleniyor.

Mezuniyet töreninin ardından yönetmeliğe aykırı şekilde kılıç çatarak "Mustafa Kemal'in askerleriyiz'' sloganı atan 5 teğmen, 16 Ocak'ta sözlü savunma yapacak.

MSÜ Kara Harp Okulu Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni'ndeki yemin töreni sonrasında, teğmenlerin Yüksek Disiplin Kurulu'na (YDK) sevk edilmesine ilişkin süreç işliyor. Teğmenlerle ilgili dosyanın görüşüleceği YDK, 16 Ocak 2025'te toplanacak.

YAZILI SAVUNMALARI BİTMEK ÜZERE

Edinilen bilgiye göre teğmenlerin avukatları yazılı savunmalarla ilgili çalışmalarını sürdürüyor. Avukatların, birkaç gün içinde imzaları tamamlayarak, yazılı savunmaları Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na ekleriyle beraber sunması planlanıyor. Bu arada, disiplin soruşturması dosyasında olması gerektiği halde bulunmayan bazı bilgi ve belgeleri tespit eden avukatların, bunları ayrıca talep ettikleri, ihtiyaç halinde ayrıca ek dilekçe sunulabileceği öğrenildi.

16 OCAK'TA SÖZLÜ SAVUNMA YAPACAKLAR

Teğmenler ve avukatları, YDK'nın toplanacağı 16 Ocak Perşembe günü saat 14.00'te sözlü savunmalarını yapacak.

İKİ SEÇENEK VAR

9 üyeli YDK'da yapılan inceleme ve değerlendirmeler sonucunda durumu görüşülen personel hakkında, ''Silahlı Kuvvetlerden ayırma cezası'' veya ''Silahlı Kuvvetlerden ayırma cezası verilmesine yer olmadığı'' kararlarından biri veriliyor. Kurulun, 16 Ocak'tan sonra kararını 1 ay içinde yazılı olarak tebliğ etmesi bekleniyor.

Yüksek disiplin kurulları tarafından verilen ''Silahlı Kuvetlerden ayırma'' cezalarına karşı idari yargı yoluna başvurulabiliyor.

NE OLMUŞTU?

30 Ağustos 2024'teki Kara Harp Okulu resmi mezuniyet töreni sonrasında teğmenlerin kılıç çatarak, ''Mustafa Kemal'in askerleriyiz'' sloganı atmasının ardından başlatılan disiplin soruşturmasında 5 teğmen, ''Türk Silahlı Kuvvetleri'nden ayırma'' cezası istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilmişti.

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, eylemi organize eden teğmenler ile kastı, kusuru, ihmali veya sorumluluğu olan diğer personelin 6413 sayılı TSK Disiplin Kanunu kapsamında YDK'ye sevklerine yönelik işlem başlatıldığını açıklamıştı.

Disiplin kuruluna sevk edilen teğmenlerin kaderiyle ilgili kritik tarih
Kaynak: ANKA / 3.Sayfa
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıVEFA:

Ulu Önder Atatürk rehberimiz, Laik Türkiye Cumhuriyeti kalemizdir. Mahkeme kadıya mülk değildir. Her iktidarın bir sonu var. Bu günleri Tarih yazdığında torunalarınızı utandıracaksınız!...

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