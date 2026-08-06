Yozgat'ta Otobüs Traktöre Çarptı: Maddi Hasar

Yozgat'ta yolcu otobüsü ile traktörün çarpıştığı kaza maddi hasarla atlatıldı.

Yozgat-Ankara karayolu Köseyusuflu köyü kavşağında Yusuf G. idaresindeki 34 MPR 023 plakalı şehirlerarası yolcu otobüsü, Köseyusuflu köy kavşağında A.T. idaresindeki 66 DR 037 plakalı traktörün römorkuna çarptı. İhbar üzerine olay yerine jandarma, karayolları ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olayda can kaybı veya yaralanma yaşanmazken, traktör ve otobüste maddi hasar meydana geldi.

Otobüs şoförü Yusuf G., "Yozgat'tan çıktık geliyorduk. Traktör yola çıktı. Korna çaldım, selektör yaptım duymadı. Ben de duramadım. Traktörü kurtardık römorktan vurduk. Orası geçiş yeri değildi. Alt geçit var. Alt geçidi kullanmamış. Ana yoldan geçiyordu. Köprüde alt geçit var onların geçmesi için. Oraya girmeden ana yoldan geçiyor. Yaralı yok çok şükür" diyerek kaza anını anlattı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı