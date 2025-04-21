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Trabzon'da Zincirleme Trafik Kazası: 12 Yaralı

Trabzon'da Zincirleme Trafik Kazası: 12 Yaralı
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Trabzon'un Ortahisar ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 25 araç karıştı. Kazada 12 kişi yaralanırken, yaralılar hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle şehir içi trafiği felç oldu.

Trabzon'un Ortahisar ilçesi Çömlekçi mahallesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 25 araç birbirine girerken, kazada ilk belirlemelere göre 12 kişi yaralandı.

Kaza sabah saatlerinde Çömlekçi mahallesindeki köprüllü alt geçitte meydana geldi. Alınan bilgiye göre, saat 08.00 sıralarında meydana gelen nedeni henüz belirlenemeyen zincirleme kazaya biri öğrenci servisi olmak üzere toplam 25 araç karıştı. Kazada ilk belirlemelere göre 12 kişi çeşitli yerlerinden yaralanırken, yaralılar ambulanslarla KTÜ Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi ile Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu belirtilirken, kaza yapan araçları çekmek için bölgede çalışma başlatıldı.

Kaza nedeniyle şehir içi trafiği felç olurken, kilometrelerce araç trafiği oluştu. - TRABZON

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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