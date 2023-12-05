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Trabzon'da asker uğurlama töreninde kurşun isabet eden kadın hayatını kaybetti

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Trabzon'un Şalpazarı ilçesinde evinin yakınında asker uğurlama töreni sırasında atılan kurşunların kafasına isabet etmesi sonucu hayatını kaybeden kadının evinde büyük üzüntü yaşanırken, olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Trabzon'un Şalpazarı ilçesinde dün evinin yakınında asker uğurlama töreni sırasında atılan kurşunların kafasına isabet etmesi sonucu hayatını kaybeden kadının evinde büyük üzüntü yaşanırken, olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Olay dün ilçenin Fidanbaşı Mahallesi'nde yaşandı. Alınan bilgiye göre, İstanbul'da yaşayan ve geçtiğimiz günlerde köyüne gelen Perihan Dikbaş (58) köydeki evinin önünde odun keserden birden yere yığıldı. Yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 ekipleri, kafasından ateşli silah yaralanması teşhisi ile Dikbaş'ı hemen Vakfıkebir Devlet Hastanesi'ne sevk etti. Dikbaş, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 2 çocuk annesi Dikbaş'ın cenazesi, otopsi için Trabzon Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken, kafasında tek kurşun giriş ve çıkışı tespit edildi.

İlçe Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan inceleme kapsamında Dikbaş'ın evinin yakınında asker uğurlama töreni sırasında atılan kurşunlardan hayatını kaybetmiş olabileceği üzerine çalışma başlatıldı. Olayla ilgili H.Ö. (72), M.K. (86) ve O.Y. (52) isimli 3 kişi gözaltına alınırken, Perihan Dikbaş'ın yarın Giresun'un Eynesil ilçesine bağlı Beyazıt köyünde öğle namazı sonrası toprağa verileceği öğrenildi. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Şalpazarı Hisarcık Trabzon 3. Sayfa Güncel Haberler

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