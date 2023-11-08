Tosyalı Demir Çelik Fabrikası'nda patlamada yaralı sayısı 13'e yükseldi: 2 işçinin durumu ağır
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Tosyalı Demir Çelik Fabrikası'nda patlamada yaralı sayısı 13'e yükseldi: 2 işçinin durumu ağır Hatay'ın İskenderun ilçesinde faaliyet gösteren Tosyalı Holding'e bağlı Tosyalı Demir Çelik Fabrikası'nda meydana gelen patlamada yaralanan işçi sayısı 13'e yükseliken 2 işçinin durumunun ağır...
Tosyalı Demir Çelik Fabrikası'nda patlamada yaralı sayısı 13'e yükseldi: 2 işçinin durumu ağır
HATAY - Hatay'ın İskenderun ilçesinde faaliyet gösteren Tosyalı Holding'e bağlı Tosyalı Demir Çelik Fabrikası'nda meydana gelen patlamada yaralanan işçi sayısı 13'e yükseliken 2 işçinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
İskenderun'da Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren Tosyalı Holding'e bağlı Tosyalı Demir Çelik Fabrikası'nda, çelikhane tesislerinde meydana gelen patlamada yaralanan işçi sayısının 13'e yükseldiği öğrenildi. 9 işçinin İskenderun Devlet Hastanesinde, 4'ünün ise Dörtyol Devlet Hastanesi'ne tedavi alına alındığı 2 işçinin entübe edildiği öğrenildi. Patlamayla ilgili savcılık soruşturma başlattı.