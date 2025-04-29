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Tokat'ta Yangında Mahsur Kalan İki Çocuk Kurtarıldı, Devlet Korumasına Alındı

Tokat'ta Yangında Mahsur Kalan İki Çocuk Kurtarıldı, Devlet Korumasına Alındı
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Tokat'ın Erbaa ilçesinde çıkan bir yangında mahsur kalan 1,5 ve 3 yaşındaki iki çocuk, polislerin zamanında müdahalesiyle kurtarılarak devlet korumasına alındı. Yangın sonrası, aile ihmali nedeniyle çocuklar annelerinden alındı ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na bağlı kurumda bakım altına alındı.

Tokat'ın Erbaa ilçesinde çıkan yangında mahsur kaldıkları evden polislerin zamanında müdahalesiyle kurtarılan 2 çocuk, devlet korumasına alındı.

İddiaya göre, önceki gün anne G.Ç., Mehmet Akif Mahallesi'ndeki evden çocukları O.Ç. (1,5) ve G.Ç.'yi (3) yalnız bırakarak dışarı çıktı. Kısa süre sonra daireden yoğun dumanlar yükselmeye başladı. Apartmanda oturan komiser Zekeriya Arslan ve polis memuru Yasin Karagöz, dumanı fark ederek hemen müdahaleye geçti. İçeriden çocuk sesleri duyan komiser Arslan, demir korkulukları söküp pencereden içeri girerek çocuklara ulaştı ve iki küçük çocuğu güvenli dışarı çıkardı. O anlar apartmanın güvenlik kamerasına da yansıdı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek alevlerin büyümesini önledi. Yangın nedeniyle daire kullanılamaz hale gelirken, çocukların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Yapılan incelemeler sonucu anne G.Ç.'nin, çocukların dedesi M.P. ile birlikte yaşadığı ve annenin, çocukların babasıyla ayrı olduğu öğrenildi. Aile ihmali nedeniyle savcılık kararı ile çocuklar annelerinden alınarak Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na bağlı Tokat Sevgi Evleri'nde koruma altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - TOKAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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