Tokat'ta Kaza: 3 Kişi Hayatını Kaybetti

Tokat'ta meydana gelen kazada aynı aileden 3 kişi hayatını kaybederken, kazadan 4 saat önce bir araya geldiklerini gösteren paylaşım dikkat çekti.

Tokat'tan Turhal yönüne gitmekte olan Ali Esetekin (23) yönetimindeki 34 UZ 6958 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak boş araziye devrildi. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrollerde araç sürücüsü Ali Esetekin, kuzeni Hüseyincan Esetekin (21) ve akrabaları Eren Atlı'nın (28) olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kazadan yalnızca 4 saat önce Hüseyincan Esetekin'in sosyal medya hesabından kuzeni Ali Esetekin ve Eren Atlı ile birlikte fotoğraf paylaşarak, "İstanbul'dan Eren ağabeyim gelmiş, hoş gelmiş" notunu düştüğü görüldü. Hayatını kaybedenlerin cenazeleri Tokat Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Otopsi işlemlerinin ardından cenazelerin Turhal'da toprağa verileceği öğrenildi. - TOKAT