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Maydonoz Döner operasyonunda mahkemeden ilk karar! Tutuklananlar arasında hakimler de var

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FETÖ'nün finansal yapılanmasına yönelik 32 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen operasyon kapsamında gözaltına alınanların sayısı 372'ye ulaştı. Şüpheliler arasında, FETÖ ile bağlantılı olduğu gerekçesiyle KHK ile ihraç edilen hakim ve kamu görevlilerinin de bulunduğu öğrenildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü kamu görevlisi olmak üzere toplam 126 kişi tutuklandı.

FETÖ'nün finansal yapılanmasına yönelik başlatılan operasyon kapsamında, döner restoran zinciri "Maydonoz Döner"e yönelik soruşturmada yeni gelişmeler yaşanıyor. Operasyon düzenlenen il sayısı 32'ye yükselirken, gözaltına alınan şüpheli sayısı 372'ye ulaştı.

126 KİŞİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, savcılık sorgularının ardından nöbetçi hakimliklere çıkarıldı. Hakimlik tarafından yapılan değerlendirme sonucunda, 4'ü kamu çalışanı olmak üzere toplam 126 kişi tutuklandı.

Öte yandan, şüphelilerden 156'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 90 kişi emniyet ve savcılık süreçlerinin ardından serbest bırakıldı.

FETÖ İLE İLİŞKİLİ ŞÜPHELİLER ARASINDA KAMU GÖREVLİLERİ DE VAR

Operasyon kapsamında, döner restoran zincirinin yönetim kurulu başkanı Ö.Ş. ve 6 yönetim kurulu üyesi, güvenlik önlemleri altında adliyeye getirildi.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınanlar arasında, Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kamu görevinden ihraç edilen hakimler ve diğer kamu çalışanlarının da bulunduğu öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 21 Şubat'ta sosyal medya hesabından, Antalya merkezli 31 ilde FETÖ'ye yönelik eş zamanlı düzenlenen Kıskaç-40 operasyonunda, bir döner restoran zinciri üzerinden örgüte finansman sağladığı belirlenen, aralarında kamu personeli 10 kişinin de bulunduğu 353 şüphelinin yakalandığını açıklamıştı.

ESKİ ÇALIŞANIN İTİRAFLARI

Maydonoz Döner isimli restoran zincirine yönelik düzenlenen FETÖ operasyonunda yeni ayrıntılar ortaya çıkmıştı.

Restoran zincirinin şubelerinden birinde çalışan R.Ö. isimli kişiye, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalandığı anlaşılınca ciro düşüşü, iş yeri dağınıklığı gibi bahanelerle mobbing uygulandığı iddia edilmişti.

R.Ö.'nün, ciro artışları ve kamudan ihraç edilen FETÖ şüphelilerinin toplantılar yaptığına ilişkin CİMER'e bir itiraf mektubu yazdığı belirlenmişti.

Savcılık tarafından ifadesi alınan R.Ö., örgütle bağlantısını bildiği bir arkadaşının referansıyla garson olarak işe başladığını anlatıp, birçok itirafta bulunmuştu.

Maydonoz Döner operasyonunda mahkemeden ilk karar! Tutuklananlar arasında hakimler de var
Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa
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Yorumlar (10)

Haber YorumlarıRealist:

Bu fetö siyaset hariç her yere bulaşmış...

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Haber Yorumlarıalbatros :

fetönün siyasi kolu ampülün içinde saklanmaya devam ettiği sürece daha çok bataklıkta sinek avlarlar...

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Haber YorumlarıEclipse Moon34:

Yuhhhhhh arkadaş nasıl oluyor yahu her yerden çıkıyorlar

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Haber YorumlarıHakan Arslanoglu:

Gerçek düşmanı dışarda aramayalım. hepsi Ülke içinde.

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Haber YorumlarıGüray Dilli:

Ne hocaymış ya. Öldükten sonra bile mirası bitmiyor. Kimker kimlerle berabermiş ..

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Haber YorumlarıTIRNAKÇI CEMİL AMCANIZ:

Galatasaray'a soruşturma ne zaman açılacak Fetö Yuvasına

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Haber Yorumlarıufo:

buradan döner yiyenleride yakında toplarlar çocukların geçimi için çalışmakta suç oldu milletin malına çöküyorlar

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Haber Yorumlarıakpli tımarcısı:

fötü arab taib tavukcuyu börekciyi bırakta adamsan mecliste siyasi ayak ara.önce kendin g0t altına gidecen tabi demi arab ireceb.

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