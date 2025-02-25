Maydonoz Döner operasyonunda mahkemeden ilk karar! Tutuklananlar arasında hakimler de var

FETÖ'nün finansal yapılanmasına yönelik başlatılan operasyon kapsamında, döner restoran zinciri "Maydonoz Döner"e yönelik soruşturmada yeni gelişmeler yaşanıyor. Operasyon düzenlenen il sayısı 32'ye yükselirken, gözaltına alınan şüpheli sayısı 372'ye ulaştı.

126 KİŞİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, savcılık sorgularının ardından nöbetçi hakimliklere çıkarıldı. Hakimlik tarafından yapılan değerlendirme sonucunda, 4'ü kamu çalışanı olmak üzere toplam 126 kişi tutuklandı.

Öte yandan, şüphelilerden 156'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 90 kişi emniyet ve savcılık süreçlerinin ardından serbest bırakıldı.

FETÖ İLE İLİŞKİLİ ŞÜPHELİLER ARASINDA KAMU GÖREVLİLERİ DE VAR

Operasyon kapsamında, döner restoran zincirinin yönetim kurulu başkanı Ö.Ş. ve 6 yönetim kurulu üyesi, güvenlik önlemleri altında adliyeye getirildi.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınanlar arasında, Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kamu görevinden ihraç edilen hakimler ve diğer kamu çalışanlarının da bulunduğu öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 21 Şubat'ta sosyal medya hesabından, Antalya merkezli 31 ilde FETÖ'ye yönelik eş zamanlı düzenlenen Kıskaç-40 operasyonunda, bir döner restoran zinciri üzerinden örgüte finansman sağladığı belirlenen, aralarında kamu personeli 10 kişinin de bulunduğu 353 şüphelinin yakalandığını açıklamıştı.

ESKİ ÇALIŞANIN İTİRAFLARI

Maydonoz Döner isimli restoran zincirine yönelik düzenlenen FETÖ operasyonunda yeni ayrıntılar ortaya çıkmıştı.

Restoran zincirinin şubelerinden birinde çalışan R.Ö. isimli kişiye, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalandığı anlaşılınca ciro düşüşü, iş yeri dağınıklığı gibi bahanelerle mobbing uygulandığı iddia edilmişti.

R.Ö.'nün, ciro artışları ve kamudan ihraç edilen FETÖ şüphelilerinin toplantılar yaptığına ilişkin CİMER'e bir itiraf mektubu yazdığı belirlenmişti.

Savcılık tarafından ifadesi alınan R.Ö., örgütle bağlantısını bildiği bir arkadaşının referansıyla garson olarak işe başladığını anlatıp, birçok itirafta bulunmuştu.