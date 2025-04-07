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Tırın altında kağıt gibi ezilen aracın hız göstergesi dikkat çekti

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Pendik'te Mecidiye gişelerinde, ödeme yapan tıra arkadan çarpan hafif ticari araçta bir kişi hayatını kaybetti. Hurdaya dönen araçta hız göstergesinin 130'da takılı kalması dikkat çekti.

İstanbul'un Pendik ilçesinde Kurnaköy gişelerde cumartesi günü 4 kişinin hayatını kaybettiği kazanın ardından Mecidiye gişelerinde benzer bir kaza daha yaşandı.

ARAÇ TIRIN ALTINDA KAĞIT GİBİ EZİLDİ

Kuzey Marmara Otoyolu Mecidiye gişelerinde Özcan Tunalı idaresindeki 59 FG 562 plakalı tır ödeme yaparken gişelere doğru ilerleyen 34 HMN 436 plakalı hafif ticari araç tıra arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle tırın altına giren araç hurdaya döndü.

Tırın altında kağıt gibi ezilen aracın hız göstergesi dikkat çekti

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, itfaiye ekiplerince araçtan çıkarılan otomobil sürücüsü Cihat Duman'ın (31) hayatını kaybettiğini belirledi. Sürücünün cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Tıra arkadan çarpan araç kullanılamaz hale gelirken kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Tırın altında kağıt gibi ezilen aracın hız göstergesi dikkat çektiCihat Duman

HIZ GÖSTERGESİ 130'DA TAKILI KALDI

Tırın altına giren araçta bulunan Cihat D. olay yerinde yaşamını yitirdi. Hurdaya dönen araçtaki hız göstergesinin 130'da takılı kalması dikkat çekti.

Tırın altında kağıt gibi ezilen aracın hız göstergesi dikkat çekti

5 NİSAN'DAKİ KAZA 4 KİŞİYE MEZAR OLMUŞTU

Kuzey Marmara Otoyolu Mecidiye gişelerinde yaşanan kaza 5 Nisan Cumartesi günü Pendik'te yine gişelerde meydana gelen 4 kişinin öldüğü kazayı hatırlattı. Cumartesi günü meydana gelen kazada 4 kişi hayatını kaybetmişti. Kazada ölenlerin cenazeleri Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından Zonguldak ve Düzce'ye gönderilmişti.

Tırın altında kağıt gibi ezilen aracın hız göstergesi dikkat çekti
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Çağla Taşçı - 3.Sayfa
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Yorumlar (5)

Haber YorumlarıErkan Arslan:

Demekki Adam Resmen intihar Etmis Giseye Yaklasan Bir Arac Hiz Siniri 130km?

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Haber YorumlarıHad Bildiren:

Kardeşim o gişelerden bu hızla geçmek zorunda mısınız?

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Haber YorumlarıBülent Bey:

Tır şoförüne geçmiş olsun. Büyük bir stres atlatmış, ekmeğinin peşindeyken.

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Haber YorumlarıKadir Kurtman:

son dönemlerde doblo tipi araç kullanan şoförlerde bir sıkıntı var.ne taksici ne dolmuşcular..artık doblocular sıkıntılı.bu arabayı kullananlar size diyorum kendinize gelin!

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Haber YorumlarıMustafa Yörükoglu:

Daha dün aynı kazada 4 kişi öldü bu gişeler neden HGS ye tabi değil,tamam adam hız yapmayacak da.

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