Tırın altında kağıt gibi ezilen aracın hız göstergesi dikkat çekti
Pendik'te Mecidiye gişelerinde, ödeme yapan tıra arkadan çarpan hafif ticari araçta bir kişi hayatını kaybetti. Hurdaya dönen araçta hız göstergesinin 130'da takılı kalması dikkat çekti.
İstanbul'un Pendik ilçesinde Kurnaköy gişelerde cumartesi günü 4 kişinin hayatını kaybettiği kazanın ardından Mecidiye gişelerinde benzer bir kaza daha yaşandı.
ARAÇ TIRIN ALTINDA KAĞIT GİBİ EZİLDİ
Kuzey Marmara Otoyolu Mecidiye gişelerinde Özcan Tunalı idaresindeki 59 FG 562 plakalı tır ödeme yaparken gişelere doğru ilerleyen 34 HMN 436 plakalı hafif ticari araç tıra arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle tırın altına giren araç hurdaya döndü.
1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, itfaiye ekiplerince araçtan çıkarılan otomobil sürücüsü Cihat Duman'ın (31) hayatını kaybettiğini belirledi. Sürücünün cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Tıra arkadan çarpan araç kullanılamaz hale gelirken kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
HIZ GÖSTERGESİ 130'DA TAKILI KALDI
Tırın altına giren araçta bulunan Cihat D. olay yerinde yaşamını yitirdi. Hurdaya dönen araçtaki hız göstergesinin 130'da takılı kalması dikkat çekti.
5 NİSAN'DAKİ KAZA 4 KİŞİYE MEZAR OLMUŞTU
Kuzey Marmara Otoyolu Mecidiye gişelerinde yaşanan kaza 5 Nisan Cumartesi günü Pendik'te yine gişelerde meydana gelen 4 kişinin öldüğü kazayı hatırlattı. Cumartesi günü meydana gelen kazada 4 kişi hayatını kaybetmişti. Kazada ölenlerin cenazeleri Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından Zonguldak ve Düzce'ye gönderilmişti.