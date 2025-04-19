Tekel bayii saldırısında kan parası iddiası: 50 milyon verelim

Esenyurt'ta 28 Temmuz 2023'te Yunus Emre Erzen ve Batuhan Bayındır'ın hayatını kaybettiği tekel bayii cinayetine ilişkin 10 sanığın yargılandığı davada, 21 Nisan günü görülecek duruşmada karar açıklanması bekleniyor. Duruşma öncesinde Yunus Emre Erzen'in ailesi ve avukatı davaya ilişkin açıklamalarda bulundu.

"HALA PARA TEKLİFLERİ GELİYOR"

Erzen ailesinin avukatı Kerim Bahadır Şeker, "Mütalaa verildiği için bir karar duruşması bekliyoruz. Dosyanın içeriği, kanun maddeleri ve bizim uyuşmazlığımız ile alakalı 41 sayfalık bir mütalaaya beyan dilekçesi sunduk. Yunus Emre Erzen'in hem kan gütme saikiyle hem de tasarlayarak kasten öldürmenin içerisine dahil edilmesini istiyoruz. Bu şekilde dahil edilmediği takdirde canice bir cinayet hem aile tarafından hem vicdanlarda, hem adalet önünde karşılık bulmayacaktır. Müvekkillerimizin üzerinde bir baskı söz konusu. Hala para teklifleri gerçekleştirilmeye devam ediliyor. Adil yargılamanın etkilenmesi ile ilgili de iddialar söz konusu. Türkiye Cumhuriyeti devletinin adaletine inancımız tam. Müvekkillerimin oğullarının kanını adalet önünde yerde bırakmamak için bu davayı her şekilde sürdüreceğiz. Mahkemenin hakkaniyetli bir karar vereceğine inancımız tam" dedi.

"AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET İSTİYORUM"

Anne Solmaz Erzen ise, "Çok canice 4 kişi birden onu orada katlettiler. Diğer çocuğun da hiçbir suçu yoktu. Bunun karşılığının ağırlaştırılmış müebbet olması lazım. Türk adaletine güveniyorum. Ağırlaştırılmış müebbet istiyorum" ifadelerini kullandı.

"BEN OĞLUMUN KANINI MI SATACAĞIM SİZE"

Hayatını kaybeden Yunus Emre Erzen'in babası Cantürk Erzen, "Savcı mütalaasında müebbet hapis cezası istedi. Tasarlama yokmuş, kan gütme yokmuş. İnsanlar duydukça beni teselli etmeye çalışıyorlar. Benim zaten dünyam bitti, çocuğum bitti, işim bitti. Mahkememize güveniyorum. Halen bizimle barış için uğraşıyorlar. Yok 25 milyon verelim 50 milyon verelim çık mahkemeye de ki 'biz şikayetçi değiliz'. Ya ben nasıl böyle bir şey yapabilirim? Ben oğlumun kanını mı satacağım size? Gerekli cezayı versinler. Bir annenin babanın içini rahatlatsınlar" şeklinde konuştu.

İDDİANEMEDEN

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 28 Temmuz 2023 günü gece saat 23.20 sıralarında Esenyurt Güzelyurt Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi Baray Tekel-Gold Park Şarküteri isimli iş yerinde meydana gelen olay anlatıldı. İddianamede, taraflar arasında meydana gelen tartışma ve silahla ateş edilmesi sonucu Yunus Emre Erzen'in 8 adet kurşunla yaralanarak hayatını kaybettiği, Batuhan Bayındır'ın ise 2 el ateş edilmesi sonucu yaralanarak öldüğü anlatıldı. İddianamede müşteki Yusuf Erzen ve şüpheli Murat Özer'in de çeşitli yerlerinden yaralandıkları belirtildi. İddianamede, şüpheliler Tarık, Murat, Azat, ve Servet Özer'in 'tasarlayarak kan gütme saikiyle kasten öldürme', 'kasten öldürme', 'tasarlayarak kan gütme saikiyle kasten öldürmeye teşebbüs' ve 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet suçlarından 1 kez ağırlaştırılmış müebbet, 1 kez müebbet, ve 16 yıl 6 aydan 31 yıl 9 aya kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi. 5 diğer şüphelinin ise değişen oranlarda hapisle cezalandırılması istendi.