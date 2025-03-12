TEM'de yolun ortasında yatan kişiyi ezdi, acı gerçek sonradan ortaya çıktı

İstanbul Bağcılar TEM Otoyolu yan yolda saat 23.00 sıralarında yürek yakan bir kaza yaşandı İddiaya göre; Ankara istikametinde ilerleyen Yunus Yıldırım (34) kullandığı 34 KUH 576 plakalı motosikletini henüz bilinmeyen bir nedenle emniyet şeridine park etti. Bu sırada Yıldırım'a plakası belirlenemeyen bir otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan Yıldırım ağır yaralanırken, otomobil ise kaçtı.

BİR OTOMOBİL ÇARPTI, DİĞERİ ÜZERİNDEN GEÇTİ

İlk kazadan kısa süre sonra aynı yönde ilerleyen Selahattin D'nin kullandığı 35 EDC 35 plakalı otomobil, yolun karanlık olması nedeniyle ile yerde yatan Yıldırım'ı fark etmeyerek üzerinden geçti. Aracından inen Selahattin D, durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Yıldırım'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri yolda güvenlik önlemi aldı. Otomobil sürücüsü Selahattin Doğan ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Polisin olay yerindeki incelemelerinin ardından Yunus Yıldırım'ın cansız bedeni cenaze aracı ile Yenibosna Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

DİKKAT ÇEKEN DETAY

Öte yandan kazanın olduğu bölgede yolu aydınlatan lambaların yanmaması dikkat çekti. Polis ekipleri kazaya karıştıktan sonra kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.