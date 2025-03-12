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TEM'de yolun ortasında yatan kişiyi ezdi, acı gerçek sonradan ortaya çıktı

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TEM Otoyolu'nda bir sürücü, yolun orasında yatan bir kişinin üzerinden geçerek metrelerce sürükledi. Yer yatan şahsa kazadan önce başka bir aracın çarptıktan sonra kaçtığı öğrenildi. Şahsın motosikletini bilinmeyen bir nedenle emniyet şeridine park ettikten sonra karşıya geçmek isterken kazada hayatını kaybettiği tespit edildi.

İstanbul Bağcılar TEM Otoyolu yan yolda saat 23.00 sıralarında yürek yakan bir kaza yaşandı İddiaya göre; Ankara istikametinde ilerleyen Yunus Yıldırım (34) kullandığı 34 KUH 576 plakalı motosikletini henüz bilinmeyen bir nedenle emniyet şeridine park etti. Bu sırada Yıldırım'a plakası belirlenemeyen bir otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan Yıldırım ağır yaralanırken, otomobil ise kaçtı.

TEM'de yolun ortasında yatan kişiyi ezdi, acı gerçek sonradan ortaya çıktı

BİR OTOMOBİL ÇARPTI, DİĞERİ ÜZERİNDEN GEÇTİ

İlk kazadan kısa süre sonra aynı yönde ilerleyen Selahattin D'nin kullandığı 35 EDC 35 plakalı otomobil, yolun karanlık olması nedeniyle ile yerde yatan Yıldırım'ı fark etmeyerek üzerinden geçti. Aracından inen Selahattin D, durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Yıldırım'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri yolda güvenlik önlemi aldı. Otomobil sürücüsü Selahattin Doğan ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Polisin olay yerindeki incelemelerinin ardından Yunus Yıldırım'ın cansız bedeni cenaze aracı ile Yenibosna Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

TEM'de yolun ortasında yatan kişiyi ezdi, acı gerçek sonradan ortaya çıktı

DİKKAT ÇEKEN DETAY

Öte yandan kazanın olduğu bölgede yolu aydınlatan lambaların yanmaması dikkat çekti. Polis ekipleri kazaya karıştıktan sonra kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.

TEM'de yolun ortasında yatan kişiyi ezdi, acı gerçek sonradan ortaya çıktı

TEM'de yolun ortasında yatan kişiyi ezdi, acı gerçek sonradan ortaya çıktı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ENİS DERDİMENTOĞLU - 3.Sayfa
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıYILDIZ:

Bölgede ki Yolu aydınlatan labların yanmadığı söyleniyor bunu bölgeden sorumlu herkimse onlarda suçlu cezayı tek tarafa kesmemek lazım.

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Haber Yorumlarısade vatandaş:

trafikte gece olabilecek kaza ve arızalarda çok güçlü çakar ışık ve reflektörler bulundurun kimseden medet ummayın sizi o an sizden başkası korumaz benim aracım külüstür ama ben taşıyorum emniyet şeridi ihlalli yapan çok saygısız ve sorumsuz sürücü var dikkat edin

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