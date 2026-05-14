TEM'de yakıtı biten araca ve çekiciye çarpmıştı, 2 ölümlü kazanın cezası belli oldu

TEM Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde yakıtı biten otomobil ile aracı yüklemeye çalışan oto kurtarıcıya çarparak 2 kişinin ölümüne, 2 kişinin de yaralanmasına neden olan tır sürücüsüne 6 yıl 8 ay hapis cezası verildi.

TEM Otoyolu'nun Körfez ilçesi Kirazlıyalı mevkisinde 24 Temmuz 2023'te, Ankara istikametine giden Özlem Ayna (44) idaresindeki 41 ANN 173 plakalı otomobil, yakıtı bittiği için sağ şeritte durmuş ve sürücü oto kurtarıcı çağırmıştı. Erdinç Gökçimen (30) hakimiyetindeki 41 AGA 265 plakalı oto kurtarıcı, otomobili yüklemek için çalışma başlattığı sırada arkadan gelen Özgür E.'nin kullandığı 41 VA 285 plakalı tır, önce araçlara ardından da Ayna ve Gökçimen'e çarpmıştı.

Kazada, okul müdürü olduğu öğrenilen 2 çocuk annesi Özlem Ayna ile Erdinç Gökçimen hayatını kaybetmiş, otomobilde bulunan Ayna'nın 2 kız kardeşi ise yaralanmıştı. Olayın ardından tutuklanan sürücü Özgür E., daha sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

15 yıla kadar hapis istemi

Olaya ilişkin açılan davanın 5. celsesi Kocaeli 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü. Duruşmaya, kazada hayatını kaybeden oto kurtarıcı sürücüsü Erdinç Gökçimen'in annesi Ayfer Gökçimen ile taraf avukatları katıldı. Tutuksuz yargılanan sanık Özgür E. ise duruşmaya gelmedi.

Esasa ilişkin mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanığın olayda asli kusurlu olduğunun raporlarla sabit olduğunu belirterek, "taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

"Sanığın asli kusurlu olduğu raporla sabittir"

Müşteki avukatları ile maktul Gökçimen'in annesi de kolluk ifadelerinde sanığa daha önce uyarılar yapıldığının ortada olduğunu ve olayın en azından bilinçli taksirle gerçekleştiğini savunarak, sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi. Ayfer Gökçimen'in avukatı Tarık Sağlam, "Dosya kapsamında alınan tüm kusura ilişkin raporlarda sanığın asli kusurlu olduğu sabittir. Kollukta vermiş olduğu ifadede kendisine uyarılar yapıldığı ortadadır. Bu haliyle en az bilinçli taksir olduğu kanaatindeyiz ve en ağır şekilde cezalandırılmasını talep ediyoruz" dedi.

Katılanlar Zeynep Tuğçe Namlıgez ve Yıldız Sude Namlıgez'in avukatları Şeyma Nur Keskin de sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını talep etti.

"İstemeden bu trafik kazası meydana gelmiştir"

Sanık avukatı ise müvekkilinin alkol veya uyuşturucu etkisinde bulunmadığını, takograf kayıtlarında hızının düşük olduğunun tespit edildiğini ve olayın gece karanlığında, şerit olmayan bir noktada istemeden meydana geldiğini savunarak, "Müvekkil adına gerek soruşturma aşamasında gerek arabuluculukta, başsağlığı dilemek istedik ancak bu talebimiz reddedildi. Maddi olarak karşı tarafın avukatıyla görüşme sağladık. Olay bir trafik kazasıdır. Herhangi bir kasıt, husumet yoktur. Katılanlar vekilleri, olası kast, bilinçli taksirle ölüme neden olma suçlarından cezalandırılmasını istemiştir ancak dosya kapsamına göre unsurları oluşmamıştır. Dosya kapsamında bakıldığında müvekkilin uyuşturucu, alkol etkisinde olmadığı açıktır. Takografa bakıldığında ortalama hızının düşük olduğu görülmektedir. İstemeden bu trafik kazası meydana gelmiştir. Kasıtlı eylem söz konusu değildir. Müvekkilin alkollü olmaması, ortalama hızın altında olması, karşı taraftaki araçların bulunduğu yer itibariyle şerit olmaması, olayın gece olması nedeniyle bu kaza meydana gelmiştir. Öncelikle müvekkilin beraatine karar verilmesini, aksi kanaat hasıl olursa lehe hükümlerin uygulanmasını talep ediyoruz" ifadelerini kullandı.

6 yıl 8 ay hapis cezası

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Özgür E.'ye "taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan, asli kusurlu olması, ölü ve yaralı sayısı ile meydana gelen neticenin ağırlığını dikkate alarak 6 yıl 8 ay hapis cezası verdi. Heyet ayrıca, sanığın sürücü belgesinin 2 yıl süreyle geri alınmasına ve hakkındaki yurt dışına çıkış yasağının devamına hükmetti. - KOCAELİ

