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Telefon işletmecisi anneyi yaralayıp oğlunu kalbinden bıçaklayarak öldüren zanlı tutuklandı

3. Sayfa Haberleri

Karaman'da alkollü olarak geldiği telefoncu dükkanında işletme sahibi anne ile oğlunu bıçaklayan ve 21 yaşındaki gencin ölümüne neden olan cinayet zanlısı sevk edildiği mahkemece tutuklandı. Cinayet anı ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Dün saat 15.00 sıralarında Molla Fenari Mahhallesi Molla Fenari Caddesi üzerinde bulunan bir telefoncu dükkanında yaşanan olayda, Ayşegül G. (38) ile oğlu Muammer Enes Gün'ün (21) işletmeciliğini yaptığı telefoncu dükkanına alkollü olarak gelen B.D (22), sebepsiz yere bir anda anne ve oğluyla tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine B.D., belinden çıkardığı bıçakla önce Muammer Enes Gün'ü kalbinden, sonrada annesi Ayşegül G.'yi karnından bıçaklayarak kaçtı. Vatandaşların ihbarı üzerine adrese sağlık ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Ağır yaralı olan anne ve oğlu ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan Muammer Enes Gün yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Telefon işletmecisi anneyi yaralayıp oğlunu kalbinden bıçaklayarak öldüren zanlı tutuklandı

Olaydan sonra kaçan katil zanlısı B.D. ise polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan katil zanlısı B.D., sabah erken saatlerde adliyeye sevk edildi. Polis ekipleri ise zanlının adliye getirilişi sırasında geniş güvenlik tedbiri aldı. Cinayet zanlısı B.D., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Telefon işletmecisi anneyi yaralayıp oğlunu kalbinden bıçaklayarak öldüren zanlı tutuklandı

İşletmeciliğini yaptıkları telefoncu dükkanında annesi ile birlikte uğradıkları bıçaklı saldırı sonucu ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Muammer Enes Gün'ün Senegal'de olan babası Ahmet G.'nin gelmesinin beklendiği öğrenildi. Baba Ahmet G.'nin gelmesinin ardından Muammer Enes Gün'ün yarın öğle veya ikindi namazını müteakip Hamidiye Mahallesindeki şehir mezarlığında toprağa verilmesi bekleniyor. Anne Ayşegül G.'nin ise Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavisinin devam ediyor. Kaynak: Karamandan.com

Haberler.com - 3. Sayfa

Karaman 3. Sayfa Güncel Haberler

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Yorumlar (3)

zübükzade:

yakında af düzenlemesi var yarı yarıya ceza düşer intibak iyi hal zaart zurt bir kac seneyle cıkar kaldığı yerden devam ama deblet büyüğüne iki kelime etse atarlar cıkamaz bi daha

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Başka Murat:

Tüm samimiyetimle söylüyorum anlamış değilim. İnsan öldürenler, hemde sebepsiz yere öldürenler, neden aynı gün infaz edilmiyor. Hapiste bunları beslemenin ne anlamı var? Bilen varsa yazsın yorum olarak.

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Zamla BOĞUŞANTÜRK:

Ev ve dükkanlarınızda ruhsatlı silah bulundurunuz.

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