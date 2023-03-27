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Alışveriş merkezinde kız kavgası! Çevredeki vatandaşlar müdahale etti

3. Sayfa Haberleri

Tekirdağ Çorlu'da bir grup genç kız, tekme tokat birbirlerine girdi. Kavga, çevredeki vatandaşların araya girmesiyle güçlükle ayrıldı.

Geçtiğimiz günlerde Alipaşa Mahallesi'nde bulunan bir alışveriş merkezindeki açık oturma alanında meydana gelen olayda henüz bilinmeyen bir nedenle bir grup öfkeli genç kız, birbirine girdi.

VATANDAŞLAR ZOR AYIRDI

Durumu fark eden çevredeki vatandaşlar, kavgaya müdahale etti. Saniyeler süren kavga cep telefonu kamerasına yansırken, vatandaşların araya girerek büyümesini önlediği olayda yaralanan olmadığı öğrenildi.

İşte o anlardan kareler;

Alışveriş merkezinde kız kavgası! Çevredeki vatandaşlar müdahale etti

Alışveriş merkezinde kız kavgası! Çevredeki vatandaşlar müdahale etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Tekirdağ kavga Çorlu 3. Sayfa Güncel Haberler

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