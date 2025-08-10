Tekman'da Nehirde Boğulma Olayı: 8 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

Erzurum'un Tekman ilçesinde pikniğe giden ailelerin çocukları suya girdi. İki çocuk kurtarılırken, 8 yaşındaki bir çocuk akıntıya kapılarak boğuldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Erzurum'un Tekman ilçesinde suya giren çocuk boğularak hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Tekman ilçesine bağlı Işıklar Mahallesi'nde meydana gelen olayda, ailesiyle pikniğe giden 3 çocuk bölgede bulunan nehirde suya kapıldı. Akıntıya kapılan 2 çocuk yakınları tarafından kurtarılırken 8 yaşında olduğu belirtilen bir çocuk boğularak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
500
