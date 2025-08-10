Tekman'da Nehirde Boğulma Olayı: 8 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti
Erzurum'un Tekman ilçesinde pikniğe giden ailelerin çocukları suya girdi. İki çocuk kurtarılırken, 8 yaşındaki bir çocuk akıntıya kapılarak boğuldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Edinilen bilgiye göre, Tekman ilçesine bağlı Işıklar Mahallesi'nde meydana gelen olayda, ailesiyle pikniğe giden 3 çocuk bölgede bulunan nehirde suya kapıldı. Akıntıya kapılan 2 çocuk yakınları tarafından kurtarılırken 8 yaşında olduğu belirtilen bir çocuk boğularak hayatını kaybetti.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ERZURUM
