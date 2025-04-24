İstanbul'da korkutan bir deprem daha

İstanbul'da korkutan bir deprem daha
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Tekirdağ'daki Deprem Anında Kafede Sakin Kalan İhtiyarlar Dikkat Çekti

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Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde meydana gelen deprem sırasında bir kafede üç yaşlı adamın sarsıntıyı hissetmeden etrafı izlemeleri dikkat çekti. Panikleyen çevredekilerin aksine, ihtiyarlar soğukkanlılıklarını korudular.

Tekirdağ'da deprem anında kafede dikkat çeken anlar: 3 ihtiyar depremi hissetmedi, kaçanları böyle izledi

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesi Havuzlar Mahallesi'nde meydana gelen deprem sırasında bir kafede oturan 3 yaşlı adam, sarsıntıyı hissetmedi ya da umursamadı; çevredekiler panikle kaçarken onlar yerlerinden kıpırdamadan etrafı izledi.

İstanbul merkezli yaşanan depremler ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri gelmeye devam ediyor.

Marmara Denizi açıklarında dün meydana gelen ve Tekirdağ genelinde hissedilen deprem sırasında, Havuzlar Mahallesi'nde bulunan bir kafede güvenlik kamerasına yansıyan görüntüler dikkat çekti. Sarsıntı başladığında kafedeki vatandaşlar panikle dışarı kaçarken, bir masada oturan üç ihtiyar yerinden bile kalkmadı. Ağızlarında çayları, gözlerinde sakinlik vardı. Sadece kaçanları izlediler.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SERDAR ŞAHİN - 3.Sayfa
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