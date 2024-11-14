Üye Girişi
Haberler

Tekirdağ'da Emniyet ve Asayiş Faaliyetleri Değerlendirildi

Tekirdağ'da Emniyet ve Asayiş Faaliyetleri Değerlendirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, güvenlik başarılarını kamuoyuyla paylaştı. Ekim ayında 153 hırsızlık olayı aydınlatıldı ve 991 kişi gözaltına alındı. Kadına yönelik şiddetle mücadelede KADES uygulamasına önem verildi.

Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, ilin emniyet ve asayiş faaliyetlerinde elde edilen başarıları kamuoyuyla paylaştı.

Tekirdağ Süleymanpaşa ilçesindeki Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi'nde jandarma ve emniyete katkı sağlayan hayırseverlere 'Teşekkür Belgesi' takdim töreni düzenlendi.

Törende Vali Soytürk, emniyet ve jandarmanın yürüttüğü çalışmalara ilişkin önemli bilgiler verdi.

Hırsızlık olayları aydınlatıldı

Jandarma, emniyet ve sahil güvenliğin Ekim ayı verilerini açıklayan Vali Soytürk, güvenlik ve huzuru sağlama noktasında tüm birimlerin yoğun çaba sarf ettiğini belirterek, "153 hırsızlık olayı aydınlatıldı ve 94 kişi yakalandı. Ayrıca, hakkında kesinleşmiş suçtan aranması bulunan 288 kişi ile ifade için aranan 703 kişi olmak üzere toplam 991 kişi gözaltına alındı" dedi.

234 kişiye koruma kararı

Vali Soytürk, yağma ve gasp olayları ile ilgili yapılan çalışmalarda da başarı sağlandığını ifade ederek, "Yağma ile ilgili 7 olayda 9 kişi yakalandı. Aile içi ve kadına yönelik şiddet konusunda ise Ekim ayında 321 olay yaşandı. KADES uygulaması kapsamında 181 ihbar aldık, 234 kişiye koruma kararı çıkarıldı. Kadına karşı şiddetle mücadelede KADES uygulamasına önem veriyoruz ve tanıtımını artırıyoruz" dedi.

Terör ve uyuşturucu operasyonları

Terörle mücadelede de başarılı operasyonlara imza atıldığını aktaran Soytürk, il genelinde yapılan 20 operasyonun 14'ünün PKK, 1'inin DHKPC, 5'inin ise FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik olduğunu belirterek, bu operasyonlarda 26 şüphelinin gözaltına alındığını söyledi. Kaçakçılıkla mücadelede 52 operasyonda 101 kişinin yakalandığını açıklayan Soytürk, "Narkotik operasyonlarında 436 işlem gerçekleştirildi ve 548 şüpheli yakalandı. Bu operasyonlarda 6 bin 856 gram uyuşturucu madde ve 55 bin 923 adet uyuşturucu hap ele geçirildi" dedi.

156 göçmen yakalandı

Göçmen kaçakçılığıyla ilgili olarak ise 34 operasyonda 9 organizatör ile çeşitli uyruklardan 156 düzensiz göçmenin yakalandığını belirten Vali Soytürk, il genelindeki güvenlik faaliyetlerinde katkı sunan hayırseverlere ve emniyet güçlerine teşekkür ederek, "Bu başarıda emeği geçen başta Emniyet Müdürümüz, Jandarma Komutanımız ve Sahil Güvenlik Komutanımız olmak üzere tüm güvenlik güçlerine teşekkür ediyorum. Ayrıca bağışlarınızdan dolayı sizlere, hem şahsım hem kurumlarımız adına teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Toplantıya Tekirdağ İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı ve İl Jandarma Komutanı Albay Ahmet Çetin de katıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
MSB'den 'Yeni harekat gelecek mi?' sorusuna yanıt: Yeri ve zamanı gelince gereken yapılır

Erdoğan'ın sinyali sonrası MSB'den çok net harekat açıklaması

 Ankara ve İstanbul'un ardından Beykoz Belediyesi'ne de inceleme başlatıldı

İstanbul ve Ankara'nın ardından bir belediyeye daha inceleme

 Yangında 5 çocuğunu kaybeden Melisa Akcan: 8 bin lira yardım yapıyorlardı, onu da 4 bin liraya indirdiler

Yangında 5 çocuğunu kaybeden acılı anneden gündem yaratacak iddia
AIDS'ten hayatını kaybeden 13 yaşındaki çocukla ilgili yeni gelişme

Baba ve annenin test sonuçları ortalığı karıştırdı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Etki ajanlığı nedir, yasası ne demek? Etki ajanlığı yasası geri çekildi mi? Kanal D yayın akışı! 14 Kasım Kanal D'de hangi diziler ve programlar var? Kanal D yayın akışı 14 Kasım! İnci Taneleri bu akşam var mı, yeni bölüm yayınlanacak mı? Esra Erol Nazile Hanım olayı nedir? Yasak aşk ilişkisi olayında son durum ne? Buca Belediyesi hangi parti? Buca Belediye Başkanı Görkem Duman kimdir, kaç yaşında ve nereli? Ankara Büyükşehir Belediyesi borcu ne kadar? ABB borcu kaç TL? Filiz Yurtkoru kimdir? CHP Buca Belediye Başkan Yardımcısı Filiz Yurtkoru kaç yaşında ve nereli? Anadolu parsı nedir? Anadolu parsı Türkiye'de var mı? ALTIN FİYATLARI DÜŞÜYOR | 14 Kasım çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İstanbul elektrik kesintisi! 14 Kasım Perşembe İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik kesintisi olacak? BEDAŞ-AYEDAŞ kesinti sorgula! Az önce deprem mi oldu? 14 Kasım en son depremler kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesi!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.