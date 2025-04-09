Tekirdağ'da Bayramda Ölümlü Trafik Kazası Olmadı

İstanbulluların tatil rotasındaki o ilde bayram boyunca can kaybı yaşanmadı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Mart ayı asayiş toplantısında yaptığı açıklamada, Ramazan Bayramı süresince kentte ölümlü trafik kazası yaşanmadığını söyledi.

Valilikte gerçekleştirilen Mart ayı asayiş değerlendirme toplantısının ardından açıklama yapan Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, İl Jandarma Komutanı Albay Ahmet Çetin ve Sahil Güvenlik Karakol Komutanı S.G. Yüzbaşı Can Çakıcı ile birlikte kamuoyunu bilgilendirdi.

Tatillerde İstanbulluların akın ettiği şehirde ölümlü kaza yaşanmadı

Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, "9 günlük Ramazan Bayramı tatili süresince vatandaşlarımızın huzur ve güven içinde bir bayram geçirebilmesi için il genelinde tüm güvenlik birimlerimizle yoğun tedbirler aldık. 151 uygulama ve kontrol noktasında görev yapan 137 ekip tarafından toplam 49 bin 100 araç sorgulandı. 11 bin 457 sürücüye çeşitli trafik kurallarına aykırılıklardan dolayı işlem yapıldı. 119 yaralamalı trafik kazasında 161 vatandaşımız yaralandı. En önemlisi ise, çok şükür ki ölümlü bir trafik kazası yaşanmadı" dedi.

Bin 603 aranan şahıs yakalandı

Vali Recep Soytürk, "Mart ayı içerisinde, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 450 şahıs ile çeşitli nedenlerle aranan 1153 kişi olmak üzere toplamda bin 603 aranan şahıs, güvenlik güçlerimiz tarafından yakalanarak adli mercilere teslim edilmiştir" ifadelerini kullandı.

101 ruhsatsız silah ele geçirildi

Vali Soytürk, "İlimiz genelinde ruhsatsız silahlarla mücadelemiz kararlılıkla sürüyor. Bu kapsamda Mart ayı boyunca yapılan çalışmalarda 56 ruhsatsız tabanca, 31 ruhsatsız av tüfeği ve 14 kurusıkı tabanca olmak üzere toplamda 101 ateşli silah ele geçirilmiştir" dedi.

904 işletmeye denetim, 797 bin TL ceza

Recep Soytürk, "Umuma açık istirahat ve eğlence yerlerine yönelik 904 denetim gerçekleştirdik. Ruhsatsız veya ruhsat şartlarına aykırı faaliyet gösterdiği belirlenen 6 işletmeyi geçici süreyle kapattık. Toplamda 90 işletmeye ise 797 bin 364 TL idari para cezası uyguladık" diye konuştu.

Hırsızlık olaylarında 83 kişi yakalandı

Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, "Mart ayında 80 ayrı hırsızlık olayını aydınlattık. Olaylara karıştığı belirlenen 83 kişiyi yakaladık, bunlardan 19'u tutuklandı. Ayrıca ele geçirilen 1 kamyonet, 14 motosiklet, 8 bisiklet ve 1 elektrikli bisiklet de sahiplerine teslim edildi" dedi.

8 yağma olayında 11 şüpheli yakalandı

Recep Soytürk, "İlimizde 8 yağma olayı meydana geldi. Bu olaylarla ilgili olarak 11 şüpheli şahsı yakalayarak adli mercilere sevk ettik" şeklinde konuştu.

Terör operasyonlarında 8 kişi yakalandı

Vali Soytürk, "Terörle mücadele kapsamında, Mart ayında 3'ü FETÖ/PDY, 5'i PKK/KCK terör örgütüyle bağlantılı olmak üzere 8 operasyon gerçekleştirdik. Bu operasyonlarda 8 şüpheli şahıs yakalandı ve haklarında gerekli adli işlemler başlatıldı" dedi.

Kaçakçılıkta 65 operasyon, 86 gözaltı

Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, "Kaçakçılıkla mücadeleye yönelik 65 operasyon düzenledik. Bu operasyonlarda 86 şüpheli yakalandı, bir kişi tutuklandı. Toplamda 28 bin 953 litre el yapımı alkollü içki, 20 tabanca ve 2 milyon 216 bin 430 makaron ele geçirildi. Böylelikle yaklaşık 5 milyon 223 bin 872 TL vergi kaybının önüne geçildi" ifadelerini kullandı.

Narkotik operasyonlarında 89 tutuklama

Vali Soytürk, "Narkotik suçlarla mücadele kapsamında 480 operasyon gerçekleştirdik. Bu operasyonlarda 613 şüpheli yakalandı, 89'u tutuklandı. Operasyonlarda toplam 9 bin 82 gram uyuşturucu madde, 8 bin 689 adet uyuşturucu hap ve 224 bin 795 TL nakit para ele geçirildi" dedi.

Göçmen kaçakçılığıyla mücadele sürüyor

Recep Soytürk, "Yasa dışı göçle mücadele kapsamında Mart ayında 5 operasyon düzenledik. Bu operasyonlarda 9 organizatör ve 160 düzensiz göçmen yakalandı. Organizatörlerden 5'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı" diye konuştu.

Sahil Güvenlik bin 928 kişiyi sorguladı

Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, "Sahil Güvenlik Komutanlığımız, önleyici kolluk hizmetleri çerçevesinde Mart ayında 1928 kişinin sorgusunu gerçekleştirdi" dedi.

112'ye 14 bin 560 ihbar geldi

Recep Soytürk, "Mart ayında Tekirdağ 112 Acil Çağrı Merkezimize toplam 14 bin 560 ihbar ulaştı ve bu çağrılar ilgili kurumlara yönlendirilerek gerekli işlemler yapıldı" ifadelerini kullandı.