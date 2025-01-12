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Tekirdağ'da eşini ve kızını katleden adam akrabalarına telefon edip eve mektup bırakmış

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Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde Necip O. isimli erkek, birlikte yaşadığı kadını ve 7 yaşındaki kızını silahla vurarak öldürdükten sonra intihara kalkıştı. Necip O.'nun olaydan önce akrabalarını aradığı ve, "Biz intihar edeceğiz" diyerek telefonu kapattığı öğrenildi. Evde bir de mektup bulundu.

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesindeki bir villada Necip O. isimli erkek, birlikte yaşadığı Özbekistan uyruklu Shaxnoz L. ve 7 yaşındaki çocukları Şehrinin O.'yu tabanca ile vurduktan sonra aynı silahla intihar girişiminde bulundu.

Tekirdağ'da eşini ve kızını katleden adam akrabalarına telefon edip eve mektup bırakmış

AKRABALARINI ARAYIP "BİZ İNTİHAR EDECEĞİZ" DEMİŞ

Necip O.'nun olaydan önce İstanbul'da yaşayan akrabalarını arayarak, "Biz intihar edeceğiz." diyerek telefonu kapattığı öğrenildi. Necip O.'nun akrabalarının da komşularına haber verdiği, komşularının da villaya gidip pencereden bakınca aile bireylerini kanlar içinde yerde yatarken görüp polise bildirdiği kaydedildi.

Tekirdağ'da eşini ve kızını katleden adam akrabalarına telefon edip eve mektup bırakmış

KALBİ YENİDEN ÇALIŞTIRILDI, AMELİYATA ALINDI

Başına aldığı kurşunla ağır yaralanan, yapılan müdahaleyle kalbi yeniden çalıştırılan Necip O.'nun Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde ameliyata alındığı ve durumunun kritik olduğu belirtildi.

Tekirdağ'da eşini ve kızını katleden adam akrabalarına telefon edip eve mektup bırakmış

EVDE MEKTUP BULUNDU

Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından anne ile kızının cansız bedenleri ise Marmaraereğlisi Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Evde yapılan aramada Necip O.'nun bıraktığı bir mektup bulunurken, olaya ilişkin soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Tekirdağ'da eşini ve kızını katleden adam akrabalarına telefon edip eve mektup bırakmış

Tekirdağ'da eşini ve kızını katleden adam akrabalarına telefon edip eve mektup bırakmış
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Umut Halavart - 3.Sayfa
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Yorumlar (10)

Haber YorumlarıSavas Ozturk:

Kadın cinayetleri , suriyeliler , çocuklara cinsel istismalar , kedi köpeğe eziyet , ekonominin çöküşü Akp sen nasıl bir belasın ? Yazıklar olsun . Siz bu ülkenin başına belasınız.

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Haber YorumlarıSerhat Bagci:

Hırsız bir nesil yetiştiriyor Ak partililer

Yorum Beğen51
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Haber YorumlarıNaci Büyükkal:

Ve yine Tekirdağ'da olay!! Tekirdağ bozulmuş .

Yorum Beğen14
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Haber YorumlarıHesap kullanıcısı null:

Derdi neydi acaba geçim mi bunalımmı kimse ailesine kıyamaz depresyon mu

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Haber YorumlarıJoe Black:

Canlandırın sağlığına kavuşturun. Bu dünyada çeksin önce cezasını, zaten öbür dünyada ilelebet cehennem.

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Haber YorumlarıNediyonDegisik:

Hayata niye donduruyorsunuz birakin gebersin 7 yasindaki cocugu neden olduruyon o cocugun ne gunahi uruspucucu

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