Tekirdağ'da eşini ve kızını katleden adam akrabalarına telefon edip eve mektup bırakmış
Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde Necip O. isimli erkek, birlikte yaşadığı kadını ve 7 yaşındaki kızını silahla vurarak öldürdükten sonra intihara kalkıştı. Necip O.'nun olaydan önce akrabalarını aradığı ve, "Biz intihar edeceğiz" diyerek telefonu kapattığı öğrenildi. Evde bir de mektup bulundu.
Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesindeki bir villada Necip O. isimli erkek, birlikte yaşadığı Özbekistan uyruklu Shaxnoz L. ve 7 yaşındaki çocukları Şehrinin O.'yu tabanca ile vurduktan sonra aynı silahla intihar girişiminde bulundu.
AKRABALARINI ARAYIP "BİZ İNTİHAR EDECEĞİZ" DEMİŞ
Necip O.'nun olaydan önce İstanbul'da yaşayan akrabalarını arayarak, "Biz intihar edeceğiz." diyerek telefonu kapattığı öğrenildi. Necip O.'nun akrabalarının da komşularına haber verdiği, komşularının da villaya gidip pencereden bakınca aile bireylerini kanlar içinde yerde yatarken görüp polise bildirdiği kaydedildi.
KALBİ YENİDEN ÇALIŞTIRILDI, AMELİYATA ALINDI
Başına aldığı kurşunla ağır yaralanan, yapılan müdahaleyle kalbi yeniden çalıştırılan Necip O.'nun Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde ameliyata alındığı ve durumunun kritik olduğu belirtildi.
EVDE MEKTUP BULUNDU
Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından anne ile kızının cansız bedenleri ise Marmaraereğlisi Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Evde yapılan aramada Necip O.'nun bıraktığı bir mektup bulunurken, olaya ilişkin soruşturmanın sürdüğü bildirildi.