Tekirdağ'da 10 Yaşındaki Çocuk Gölde Boğuldu

Tekirdağ'da 10 Yaşındaki Çocuk Gölde Boğuldu
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Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde, aileyle piknik yaparken oyun oynarken göle düşen 10 yaşındaki çocuk, boğularak hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde Kazak Gölü mesire alanında oyun oynarken göle düşen 10 yaşındaki çocuk boğularak hayatını kaybetti.

Kızılpınar'da yaşayan ve ailesiyle piknik yapmak için Kazak Gölü mesire alanına gelen Çınar Gülarar (10), göl kenarında oyun oynarken dengesini kaybedip suya düştü. Yaklaşık 1 saat sonra çocuğun kaybolduğunu fark eden ailesi, durumu polise bildirdi. Olay yerine intikal eden ekipler yaklaşık 2 saat süren arama çalışmalarından sonuç alamayınca dalgıç polislerden destek istendi. Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı dalgıç polisler, güvenlik kameralarından tespit edilen noktada suya girerek kısa sürede çocuğun cansız bedenine ulaştı. Saat 17.52'de bulunan küçük çocuğun ailesi acı haberle yıkıldı.

Çerkezköy Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatıyla olay yeri inceleme ekipleri bölgede araştırma yaptı. Yapılan incelemelerin ardından çocuğun cansız bedeni, otopsi için Kapaklı Devlet Hastanesi'ne götürüldü. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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