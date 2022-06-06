600 bin liralık soygun kamerada! Tekel sahibi durumu sabah dükkanı açtığında fark etti - Haberler

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600 bin liralık soygun kamerada! Tekel sahibi durumu sabah dükkanı açtığında fark etti

Demirören Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Nevşehir'de bir tekel bayisine giren 3 kişi, 45 dakikada 600 bin TL değerinde ürün çaldı. Kameralara saniye saniye yansıyan olayı tekel sahibi, sabah iş yerini açtığında fark etti. Öte yandan görüntülerde soyguncuların kameraya el salladığı görüldü.

Nevşehir'de Sümer Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi'nde Burak Baldemir'e ait tekel bayisinin kapısını zorlayarak giren 3 kişi, 600 bin TL'lik ürün çaldı. Sabah iş yerini açtığında durumu fark eden Baldemir, polis ekiplerine haber verdi.

600 bin liralık soygun kamerada! Tekel sahibi durumu sabah dükkanı açtığında fark etti

Olay yerine gelen ekipler, hırsızların yakalanması için çalışma başlattı. Öte yandan hırsızlık tekel bayisinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, şüphelilerinin yüzlerini maske ile kapattıkları görüldü.

Güvenlik kamerasını izleyen iş yeri sahibi şüphelilerin kameraya karşı el sallayarak oynadıklarını görünce şaşkınlığını gizleyemedi.

600 bin liralık soygun kamerada! Tekel sahibi durumu sabah dükkanı açtığında fark etti

Şüphelilerin biran evvel bulunmasını isteyen İşyeri sahibi Baldemir, "Cuma günü sabah 05.00-05.30 civarında 3 kişi geliyor. İşyerinin kapısını zorluyorlar. Burayı açamayınca yan kapıyı zorluyorlar. Daha sonra kilidi kırarak dükkana giriyorlar. Yaklaşık 45 dakika soymaları sürüyor. Kolilere doldurdukları malzemeleri 5 kez gelerek araca yüklüyorlar. 600 bin TL değerinde tekel ürünü ve 12 bin TL civarında da nakit para gidiyor. Yakalanmalarını istiyorum" dedi.

600 bin liralık soygun kamerada! Tekel sahibi durumu sabah dükkanı açtığında fark etti

Demirören Haber Ajansı / Ahmet Korkmazer - 3. Sayfa

Sümer Mahallesi 3. Sayfa Haberler

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