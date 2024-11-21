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Teğmenlerin kılıçlı yemini ile ilgili Milli Savunma Bakanlığı'ndan yeni açıklama

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Millî Savunma Bakanlığı kaynakları, bazı teğmenlerin ve bazı personelin Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilmesiyle ilgili yeni açıklamalarda bulundu. Yapılan açıklamada "Disiplinsizliğin 'ama'sı, 'lakin'i, 'fakat'ı olmaz, olamaz, olmamalıdır. Olaya karışanların genç olmaları, daha önce disiplin cezası almamış olmaları, başarılı olmaları, okunan metnin daha önce yürürlükte olması gibi gerekçeler disiplinsizlik gerçeğini değiştirmez" denildi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, bakanlıktaki basın bilgilendirme toplantısında, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) terörle mücadelesinin kararlılıkla devam ettiğini ifade etti. Aktürk, teğmenlerin kılıçlı yemini ile ilgili de konuştu.

Teğmenlerin ve bazı personelin Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildiğine ilişkin yapılan açıklamalarda şu ifadeler kullanıldı:

"Konu ile ilgili başlatılan inceleme ve akabindeki Yüksek Disiplin Kuruluna (YDK) sevk süreci devam etmektedir. YDK'ya sevk edilmenin karar anlamına gelmediğini, sürecin devam ettiğini ve henüz bir karar verilmediğini ayrıca belirtmekte yarar var.

"EMİR-KOMUTAYI HİÇE SAYIP DEFAATLE YEMİN METNİNİ OKUMAKTA ISRAR ETTİLER"

Özetle, Kara Harp Okulu Sancak Devir Teslim ve Mezuniyet Töreni öncesi bazı öğrenciler, yönergede yapılan değişiklikle kaldırılan metni okumak istediklerini amirlerine defalarca iletmiş, bunun mümkün olmadığı ise kendilerine defaatle tebliğ edilmiştir.

Törenin sona ermesinin ardından dönem birincisi tarafından teğmenlerin törenin icra edildiği sahada toplanmaları anons edilmiş, ailelerin alandan dışarı çıkmaları istenmiş, basın mensupları tören alanına davet edilmiştir.

Kılıç çatma esnasında emirlerin hilafında kaldırılan metnin okunacağından sadece eylemi organize eden teğmenlerin bilgisinin olduğu, teğmenlerin büyük çoğunluğunun sadece kılıç çatılacağı düşüncesi ile toplandıkları, misafir askerî personelin de olay yerine gelmelerinin bu düşünceyi teyit ettiği, yapılan eylemin mezun olmanın sevinciyle anlık gelişen bir durum olmadığı, önceden planlanarak organize edildiği, bazı öğrencilerin ısrarlı taleplerine rağmen bahse konu disiplinsizliğe karşı amirlerin tören öncesinde gerekli tedbirleri almadıkları ve eylem esnasında müdahalede bulunmadıkları tespit edilmiştir.

Eylemi organize eden teğmenler ile kastı, kusuru, ihmali veya sorumluluğu olan diğer personelin 6413 sayılı TSK Disiplin Kanunu kapsamında YDK'ya sevklerine yönelik işlem başlatılmıştır.

"MESELE SADECE DİSİPLİNSİZLİKTİR"

İsnat edilen suç, kılıç çatmak veya 'Mustafa Kemal'in Askerleriyiz' demek değil, amirlerin ikazlarına rağmen kasıtlı, organize ve planlı bir disiplinsizlik yapmaktır. Olaya ilişkin yapılan inceleme ve soruşturmanın okunan metinle veya içeriğiyle bir ilgisi yoktur. Yemin metnini okuyan onlarca teğmenden sadece eylemi organize edenlerin YDK'ya sevklerine yönelik sürecin başlatılması bunun en büyük göstergesidir.

Burada önemli olan, içerik ne olursa olsun disiplin sürecinin her zaman aynı şekilde işletilecek ve disiplinden asla taviz verilmeyecek olmasıdır. Söz konusu eylem, amirlerin izni olmadan, grup hâlinde organize edilmiş, basın davet edilerek eylemin bilinmesi istenmiş ve emir-komuta zinciri devre dışı bırakılmıştır. Bu, askerî hiyerarşi için kabul edilemez bir durumdur. Bunun görmezden gelinmesi mümkün değildir.

"DİSİPLİNSİZLİĞİN 'AMA'SI, LAKİN'İ, FAKAT'I OLMAZ"

Disiplinsizliğin 'ama'sı, 'lakin'i, 'fakat'ı olmaz, olamaz, olmamalıdır. Olaya karışanların genç olmaları, daha önce disiplin cezası almamış olmaları, başarılı olmaları, okunan metnin daha önce yürürlükte olması gibi gerekçeler disiplinsizlik gerçeğini değiştirmez.

Aklıselim insanların bunun bir disiplinsizlik olayı olduğunu anlamalarından memnuniyet duyuyoruz. Bu veya benzeri disiplinsizlikler emsal teşkil edebilir ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) birlik ve beraberliğine zarar vererek gruplaşmaları tetikleyebilir. Sıralı amirlerin emirlerine rağmen yapılan bu tür eylemler hiyerarşiye saygısızlığın yayılmasına ve astların üstlere karşı saygı ve güveninin azalmasına, itaatsizliğin normalleşmesine neden olur.

"ATATÜRK ÜZERİNDEN TARTIŞMA YÜRÜTÜLMESİ KABUL EDİLEMEZ"

Ebedî Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün de dediği gibi 'Disiplin olmazsa ordular sevk edilemez.' TSK'nın millî, manevi ve mesleki değerleri bir bütündür. Ortak değerimiz olan Atatürk üzerinden bir ayrışma algısı yaratacak tavır ve davranışlar kabul edilemez."

Teğmenlerin kılıçlı yemini ile ilgili Milli Savunma Bakanlığı'ndan yeni açıklama
Kaynak: Haberler.com / Mahmut Ekinci - 3.Sayfa
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Yorumlar (5)

Haber Yorumlarısade vatandaş:

yemini okumalarını neden kabul etmediniz daha doğrusu o yemini etmek silahlı kuvvetlerden kim tarafından neden kaldırıldı teğmenler kılıçları çekip hep bir ağızdan keşke yunan galip gelseydi trikopis çok yaşa deseler çokmu hoşunuza giderdi

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Haber YorumlarıSpartacüs MartinLuther:

Muhammed'in ordusuyuz diye yemin etselerdi hatta bin kez bile etseydiler disiplinsizlik olmazdı.Sizin ciğerinizi biliyoruz ciğerinizi.Millete masal anlatıyorsunuz.

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Haber YorumlarıG Ergün:

düğünlerinde bile karşılıklı sıraya geçip kılıç çekerler gelin damat kılıcların altından geçer söyleyeceklerim bu kadar

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Haber YorumlarıMustafa Varna:

bu gencecik subay adaylarını eğer atarsanız bu vebal üstünüzde kalır

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Haber YorumlarıTamer Çakır:

15 temmuzda emre uyan er ve erbaşlarla harbiyeli öğrencileri neden suçladınız o zaman biraz hikaye anlatıyorsunuz gibi

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