TBMM önünde beyaz Toros yakıldı

TBMM önünde beyaz Toros yakıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
TBMM önünde beyaz Toros yakıldı
Haber Videosu

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun 4. toplantısı öncesinde dikkat çeken bir olay yaşandı. TBMM'nin Çankaya kapısına yakın bir noktada beyaz Toros marka olduğu belirtilen bir araç yakıldı. Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada " Araç yangını psikolojik rahatsızlığı olan şahıs tarafından gerçekleştirildi, şahıs gözaltına alındı" ifadeleri yer aldı.

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun dördüncü toplantısı, bugün iki oturum halinde gerçekleştirilecek.

Gözler saat 14.00'te başlayacak toplantıya çevrilirken TBMM önünde dikkat çeken bir olay yaşandı. Çankaya kapısına yakın bir noktada beyaz renkte bir Toros'un alev alev yandığı görüldü.

TBMM önünde beyaz Toros yakıldı

İLK BELİRLEMELERE GÖRE 1 KİŞİ GÖZALTINDA

Yangına kısa sürede müdahale edilirken; olay yerine intikal eden ekipler tarafından ilk belirlemelere göre 1 kişi gözaltına alındı.

TBMM önünde beyaz Toros yakıldı

ANKARA EMNİYETİNDEN AÇIKLAMA VAR

Ankara Emniyet Müdürlüğü, "19.08.2025 günü ilimiz Çankaya ilçesi İnönü Bulvarı üzerinde gerçekleşen araç yangınının, Mersin ilinde ikamet eden, psikolojik rahatsızlıkları bulunan ve çok sayıda suç kaydı olduğu belirlenen M.E.F. isimli şahıs tarafından gerçekleştirildiği tespit edilmiştir. Şahıs gözaltına alınmış olup, olayla ilgili tahkikat başlatılmıştır." açıklamasını yaptı.

TBMM önünde beyaz Toros yakıldı

Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa
Hakim Ziyech Süper Lig'e dönüyor

Süper Lig'e hoş geldin Ziyech! İşte yeni takımı
Haberler.com
500

Yorumlar (18)

Haber YorumlarıAycan Sumak:

Normal bir vatandaş yazabilirdiniz. Ülkece psikolojik rahatsısız zaten.

Yorum Beğen145
Yorum Beğenme9
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıKemal:

tedavi masrafın bana ait

yanıt9
yanıt28
Haber YorumlarıTIRNAKÇI CEMİL AMCANIZ:

Tek ses çıkaran ülküdaş tebrik ediyorum.

Yorum Beğen80
Yorum Beğenme17
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıARSLANOĞLU Hakan:

Yanan aracın deposunda yakıt yoktur patlamaz. Ülkemizde akaryakıt çok pahalı olduğundan belki de araç sahibinin yakıt almaya maddi gücü yoktu.

Yorum Beğen70
Yorum Beğenme25
yanıtYanıtla
Haber Yorumların87bsbyhk2:

yakıt yoksa nasıl gidicek. beyaz toros eski türkiyede ne anlama geldiğini herkes bilir .

yanıt19
yanıt5
Haber Yorumların87bsbyhk2:

yakıt yoksa nasıl gitmiş oraya kadar . beyaz toros eski türkiyede ne anlama geldiğini herkes bilir .

yanıt8
yanıt4
Haber YorumlarıKemal:

sokaklarda ki araçları baban mı dolduruyor

yanıt10
yanıt9
Haber Yorumlarıkml apk:

sesin çıkarsa bı ülkede psikolojik rahatsızlık var demek oluyor. suc kayıtları da cabası

Yorum Beğen64
Yorum Beğenme7
yanıtYanıtla
Tüm 18 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe'de 29 milyon euroluk maç

Fenerbahçe'de 29 milyon euroluk maç
Bakan Tekin'in 'Yasak' uyarısına rağmen okullarda 'Bağış' zulmü sürüyor

Bakan Tekin "Yasak" demesine rağmen zulüm devam ediyor
115 yıllık köklü kulüp iflas bayrağını çekti

115 yıllık köklü kulüp iflas bayrağını çekti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.