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Tavşanlı'da Kaybolan Çocuk İçin AFAD Arama Çalışmaları Başlattı

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Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde parkta oynarken kaybolan çocuk için Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) arama çalışmaları başlattı. Tunçbilek beldesinde Azerbaycan Parkı'nda oynayan 6-7 yaşlarındaki Mehmet Derin'in kaybolmasının ardından ailesi kayıp ihbarında bulundu. İhbarın ardından harekete geçen ekip arama çalışması başlattı. Adranos Çayı kenarı, su altında ve havadan drone ile arama çalışmaları yapıldı. Olay yerine kokuya duyarlı arama köpekleri de getirildi. Anne ve babası ile belde sakinleri çocuğun sağ olarak bulunması için dere kenarında umutlu bekleyişlerini sürdürüyor.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde parkta oynarken kaybolan çocuk için Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) arama çalışmaları başlattı.

Tunçbilek beldesinde Azerbaycan Parkı'nda oynayan 6-7 yaşlarındaki Mehmet Derin'in kaybolmasının ardından ailesi kayıp ihbarında bulundu. İhbarın ardından harekete geçen ekip arama çalışması başlattı. Adranos Çayı kenarı, su altında ve havadan drone ile arama çalışmaları yapıldı. Olay yerine kokuya duyarlı arama köpekleri de getirildi. Anne ve babası ile belde sakinleri çocuğun sağ olarak bulunması için dere kenarında umutlu bekleyişlerini sürdürüyor. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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