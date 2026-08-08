Haberler

Belçikalı Gurbetçi Antalya'da Dereye Uçarak Can Verdi

Belçikalı Gurbetçi Antalya'da Dereye Uçarak Can Verdi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tatil için Belçika’dan Antalya’ya gelen genç gurbetçi, kullandığı otomobilin kontrolden çıkıp dereye uçması sonucu yaşanan trafik kazasında hayatını kaybetti.

Tatil için Belçika'dan Antalya'ya gelen genç gurbetçi, kullandığı otomobilin kontrolden çıkıp dereye uçması sonucu yaşanan trafik kazasında hayatını kaybetti.

Kaza, Serik ilçesine bağlı Abdurrahmanlar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Belçika'da yaşayan ve yaz tatili için Antalya'ya gelen Alper Tuğrul'un (27) kullandığı Belçika ülkesine kayıtlı TK - 58 plakalı BMW otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki dereye uçtu.

Sürücü ılay yerinde can verdi

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede, ters dönen araçta sıkışan sürücü Tuğrul'un hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazanın ardından araçta sürücü dışında başka bir yolcunun da bulunabileceği ihtimali üzerine ekipler geniş çaplı bir çalışma başlattı. Dere içindeki otomobil, vinç yardımıyla sudan çıkarılarak detaylı bir incelemeden geçirildi. Yapılan incelemeler sonucunda araçta başka birinin olmadığı tespit edildi. Olay yerindeki incelemelerin ardından Tuğrul'un cenazesi önce hastane morguna ardından Antalya adli tıp morguna kaldırıldı. jandarma ekipleri kazayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bakan Gürlek duyurdu! 2 çocuğun ölümü cinayet çıktı

Bakan Gürlek ilk kez açıkladı! 2 çocuğun ölümünde korkunç gerçek
İspanya'dan İtalya'ya karşı hamle! Kimlik ve pasaport kontrolü başlıyor

Avrupa'da ipler gerildi! Gece yarısı gelen karar ortalığı karıştıracak
Bakan Şimşek'ten oğlu için iş isteyen yaşlı kadına Kürtçe yanıt

Bakan Şimşek'ten oğlu için iş isteyen yaşlı kadına Kürtçe yanıt
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fantezi Lig'i kuruluyor: Ödülü de bomba

Fantezi Lig'i kuruluyor: Ödülü bomba
5 yıllık kabusu anlattı: Beni fuhşa zorluyor, kabul etmeyince dövüyordu

Bu görüntüler buzdağının görünen kısmı: Beni fuhşa zorluyordu
Eşiyle yürürken sivil polis bir anda yanlarına geldi! Sebebini açıklayınca şaşırdılar

Eşiyle yürürken sivil polis seslendi! Nedeni ikisini de şaşırttı
İş imzaya kaldı! Galatasaray milli futbolcuyu transfer ediyor

Ve yılın bombası patlıyor! Galatasaray milli yıldızla anlaştı gibi

Burka giymeyen genç kadına sokak ortasında müdahale

Sokakta böyle görünce deliye döndü! Görüntü milyonlarca kez izlendi
Fındık hasadı başladı, haberler kötü: Çotanakların yarısı boş

Dünya lideri olduğumuz üründe hasat kötü başladı: Yarısı boş
Vazgeçmiyorlar! Ünlü hoca Osimhen'e kafayı taktı

Bu nereden çıktı şimdi! Taraftarı endişelendiren haber