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Tatil dolandırıcılarından 500 milyon TL'lik vurgun: 110 kişiyi villa kiralama bahanesiyle kandırdılar

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Antalya merkezli 13 ilde düzenlenen operasyonda, tatil yapmak için villa kiralamak isteyen 110 kişiyi dolandıran 48 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin banka hesaplarında 500 milyon lira hareketlilik tespit edildi

Antalya merkezli 13 ilde düzenlenen 'SİBERGÖZ-35' operasyonunda, tatil için villa kiralamak isteyen 110 kişiyi dolandıran 48 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin banka hesaplarında 500 milyon TL'lik para hareketliliği tespit edildi. Şüphelilerin sahte TURSAB (Türkiye Seyahat Acentaları Birliği) belgeleri kullanarak güven sağladıkları, villaların sahibiymiş gibi davranıp vatandaşları dolandırdıkları ortaya çıktı.

VATANDAŞIN TATİLİNE GÖZ DİKTİLER

Yaz tatiline çıkacak vatandaşlar sosyal medya üzerinden kiralık ev ilanlarına bakarak bütçesine uygun olanı tutmak için harekete geçiyor. Dolandırıcılar da bu durumu fırsat bilerek harekete geçti ve sahte sosyal medya hesapları üzerinden Havale/EFT yöntemiyle ödeme alarak vatandaşları dolandırdı. Artan şikayetler üzerine ekipler de operasyonun düğmesine bastı.

Tatil dolandırıcılarından 500 milyon TL'lik vurgun: 110 kişiyi villa kiralama bahanesiyle kandırdılar

VİLLA DOLANDIRICILARINA"SİBERGÖZ-35" OPERASYONU

Antalya merkezli 13 ilde Bilişim Sistemlerini Kullanarak Nitelikli Dolandırıcılık Suçunu işleyen şahıslara yönelik Jandarma tarafından "SİBERGÖZ-35" operasyonları düzenlendi. Baskının detaylarını ise İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabı üzerinde duyurdu.

Tatil dolandırıcılarından 500 milyon TL'lik vurgun: 110 kişiyi villa kiralama bahanesiyle kandırdılar

SAHTE İLANLARLA 500 MİLYON LİRALIK VURGUN

Şüphelilerin sahte siteler ve sosyal medya hesaplarında güven sağlamak için sahte TURSAB belgeleri kullandıkları ortaya çıkarıldı. Ayrıca, Kaş, Kalkan, Finike, Patara, Adrasan, Çıralı ve Olimpos bölgelerinde bulunan villalara yönelik detaylı keşiflerde bulundukları belirlendi. Şüpheliler, villaların sahibiymiş gibi davranarak 110 vatandaşı sahte sosyal medya hesapları üzerinden dolandırdılar ve bu siteler aracılığıyla Havale/EFT yöntemiyle ödeme aldılar. Banka hesaplarında 500 milyon TL'lik para hareketliliği tespit edilen şüphelilere yönelik operasyonlar sonucunda ise çok sayıda dijital materyale el konuldu.

Tatil dolandırıcılarından 500 milyon TL'lik vurgun: 110 kişiyi villa kiralama bahanesiyle kandırdılar

"DOLANDIRICILARIN PEŞİNDEYİZ"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, bilişim sistemlerini kullanarak nitelikli dolandırıcılık yapanların peşinde olduklarını belirterek, "Onlara asla göz açtırmayacağız." dedi.

Tatil dolandırıcılarından 500 milyon TL'lik vurgun: 110 kişiyi villa kiralama bahanesiyle kandırdılar

Kaynak: Haberler.com / Eymen Dursun - 3.Sayfa

Antalya Tatil Banka Güvenlik Hukuk 3.Sayfa Yaşam Haberler

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Yorumlar (10)

Turhan Gönen:

Şu anki İçişleri bakanının yaptığı icraatları görünce şunu anlıyorum, meğerse Süleyman Soylu hiçbir şey yapmamış. Bedavadan maaş almış sadece.

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Marko Apostolidis:

bu uniformalıların hepsi solak galiba.... suçluların sağında yürüyorlar....

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ozkan arslan:

polisler silahını sağda taşır.

yanıt16
yanıt1
Ferhat Uras:

Polis ve askerin büyük bir kısmı silahı sağ tarafında taşıyor, olası bir risk anında müdahale edebilmek için sağ ellerinin boşta ve müsait olması gerekiyor. Ayrıca kolluk güçleri şüphelilerin solunda yürürse ya da alırsa silahları şüphelilerin tarafında olur, şüphelilerin kolluk görevlilerinin silahlarına ulaşmaları kolaylaşır. Bu bir disiplin hareketi ve güvenlik önlemidir.

yanıt14
yanıt1
sezgin özen:

genel olarak tutuklandığınız kişinin sağ elinin hareket etmesine izin vermezler. (dünyadaki %75 kişi sağ lak olduğu için).

yanıt4
yanıt1
Marko Apostolidis:

ben sağlakkım (solak değilim) sağ kolum daha kuvvetli, suçlu benim sağımda olmalı. her sağlak insanın sağ tarafı daha kuvvetli... aslında sağlak diye kelime yok ama bu ülkede her gün saçma sapan anlaşılmaz kelimeler üretiliyor....günü birlik ben yok anlamak ben anlamak "bir günlük gezi"...beraberliktelik anlamam "yakın ilişkimiz oldu" anlarım.... "sağlak" katkım olsun istedim...

yanıt2
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Aytekin Göregen:

tutuklunun açacağından tutmalarının sebebi birlik beraberlikten değil tabancaları kendilerinin sag tarafında olduğundan tutuklunun tabancadan uzak olması için

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Selçuk Yılmaz:

O davranış birlik ve beraberlik içerisinde hareket edebilmenin görselliğini yani disiplini yansıtıyor

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Marko Apostolidis:

beni aydınlatanlara TŞKLER yazdığınız sebepten güvenlik güçleri sağ tarafta olabilir.....daha önceki dediklerimi geri alıyorum... hepinize kolaylıklar

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yasin yaşaran:

Akillanmak imkansizmis bu ulkede maalesef

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