Tatil dolandırıcılarından 500 milyon TL'lik vurgun: 110 kişiyi villa kiralama bahanesiyle kandırdılar

Antalya merkezli 13 ilde düzenlenen 'SİBERGÖZ-35' operasyonunda, tatil için villa kiralamak isteyen 110 kişiyi dolandıran 48 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin banka hesaplarında 500 milyon TL'lik para hareketliliği tespit edildi. Şüphelilerin sahte TURSAB (Türkiye Seyahat Acentaları Birliği) belgeleri kullanarak güven sağladıkları, villaların sahibiymiş gibi davranıp vatandaşları dolandırdıkları ortaya çıktı.

VATANDAŞIN TATİLİNE GÖZ DİKTİLER

Yaz tatiline çıkacak vatandaşlar sosyal medya üzerinden kiralık ev ilanlarına bakarak bütçesine uygun olanı tutmak için harekete geçiyor. Dolandırıcılar da bu durumu fırsat bilerek harekete geçti ve sahte sosyal medya hesapları üzerinden Havale/EFT yöntemiyle ödeme alarak vatandaşları dolandırdı. Artan şikayetler üzerine ekipler de operasyonun düğmesine bastı.

VİLLA DOLANDIRICILARINA"SİBERGÖZ-35" OPERASYONU

Antalya merkezli 13 ilde Bilişim Sistemlerini Kullanarak Nitelikli Dolandırıcılık Suçunu işleyen şahıslara yönelik Jandarma tarafından "SİBERGÖZ-35" operasyonları düzenlendi. Baskının detaylarını ise İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabı üzerinde duyurdu.

SAHTE İLANLARLA 500 MİLYON LİRALIK VURGUN

Şüphelilerin sahte siteler ve sosyal medya hesaplarında güven sağlamak için sahte TURSAB belgeleri kullandıkları ortaya çıkarıldı. Ayrıca, Kaş, Kalkan, Finike, Patara, Adrasan, Çıralı ve Olimpos bölgelerinde bulunan villalara yönelik detaylı keşiflerde bulundukları belirlendi. Şüpheliler, villaların sahibiymiş gibi davranarak 110 vatandaşı sahte sosyal medya hesapları üzerinden dolandırdılar ve bu siteler aracılığıyla Havale/EFT yöntemiyle ödeme aldılar. Banka hesaplarında 500 milyon TL'lik para hareketliliği tespit edilen şüphelilere yönelik operasyonlar sonucunda ise çok sayıda dijital materyale el konuldu.

"DOLANDIRICILARIN PEŞİNDEYİZ"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, bilişim sistemlerini kullanarak nitelikli dolandırıcılık yapanların peşinde olduklarını belirterek, "Onlara asla göz açtırmayacağız." dedi.