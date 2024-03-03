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Kurşun yağdırdığı eniştesinin üzerinden arabayla geçti

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Kayseri'de bir kişi, tartıştığı eniştesini tabancayla vurarak öldürdü. Katil zanlısı şahıs, cinayet sonrası olay yerinden kaçarken otomobiliyle eniştesinin üzerinden geçti.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde, önce eniştesini tabancayla vuran, sonra da yaralı haldeki adamın üzerinden araçla geçen şahıs hayatını kaybetti. Katil zanlısı ise kısa sürede polis ekipleri tarafından yakalandı.

TABANCAYLA VURDUĞU ENİŞTESİNİN ÜZERİNDEN GEÇTİ

Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Gaffar Okkan Bulvarı üzerinde meydana gelen olayda aralarında önceden husumet bulunduğu iddia edilen Y.K. ile S.T. arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışmada Y.K. yanında bulunan tabancayla eniştesi S.T.'ye ateş etti. Y.K, olay yerinden araçla kaçarken yere düşen S.T'nin üzerinden geçti.

Tartıştığı eniştesine kurşun yağdırdı: 1 ölü

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde S.T.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Tartıştığı eniştesine kurşun yağdırdı: 1 ölü

KATİL KISA SÜREDE YAKALANDI

Olayın ardından kaçan Y.K., polis ekiplerinin çalışması sonucu kısa sürede yakalanarak gözaltına alınırken S.T.'nin cansız bedeni ise incelemelerin ardından hastane morguna kaldırıldı. Haberi alan S.T.'nin yakınları ise olay yerine gelerek sinir krizi geçirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Tartıştığı eniştesine kurşun yağdırdı: 1 ölü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kayseri Cinayet 3.Sayfa Güncel Haberler

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