Tartışma sırasında polisi öldüren baba ve 4 oğlu adliyeye sevk edildi

Gaziantep'te 'çöp atma' meselesi nedeniyle yaşanan tartışma sırasında görev iznindeki polis memuru Mehmet Ali Kuş'u öldürdüğü belirlenen katil zanlısı baba ve 4 oğlu yakalandı. Yakalanan katil zanlıları, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken olayın şok detayları da ortaya çıktı.

Olay, 6 Nisan 2023 günü Şahinbey ilçesi Güneş Mahallesi'nde meydana gelmişti. İddiaya göre, iki grup arasında çöp atma meselesi nedeniyle başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşmüş ve kavga sırasında ateşlenen silahlardan çıkan kurşunların hedefi olan görev iznindeki polis memuru Mehmet Ali Kuş ile Ali Çekiç isimli şahıs hayatını kaybetmişti.

Polis memuru darp edilen kardeşini korumak isterken canından oldu

Öte yandan polis memuru Mehmet Ali Kuş ile Ali Çekiç isimli şahsın öldüğü olayın detayları ise ortaya çıktı. İddiaya göre, olay günü zanlıların polis memurunun kardeşini sopalarla darp etmesi üzerine olay yerine giden polis memuru ortamı yatıştırmak için beylik tabancası ile havaya bir el ateş etti. Bu esnada şahıslar polisin silahını almak isterken yaşanan kargaşada silahtan çıkan kurşunların hedefi olan zanlı Mehmet Ali Ç.'nin torunu Ali Çekiç yaralandı ve hastanede hayatını kaybetti. Torunun yaralandığını gören Mehmet Ali Ç. ve oğullarının ise evlerinin balkonundan polis memuru Mehmet Ali Kuş'a pompalı tüfekle ateş ederek öldürdüğü öne sürüldü.

Polis memurunun katil zanlıları baba ve 4 oğlu yakalandı

Yaşanan olayın ardından polis memurunu öldüren katil zanlılarını yakalamak için geniş çaplı çalışma yapan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, baba Mehmet Ali Ç. ile oğulları Hasan, Hüseyin, Orhan ve Mehmet Ç'yi gözaltına aldı. Gözaltına alınan katil zanlıları, emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlıların adliyeye sevki sırasında geniş güvenlik önlemleri alındı. - GAZİANTEP