Tarsus'ta Dehşet: 13 Yaşındaki Çocuk Öldürüldü, Kuzeni Yaralandı, Şüpheli İntihar Etti

Tarsus'ta Dehşet: 13 Yaşındaki Çocuk Öldürüldü, Kuzeni Yaralandı, Şüpheli İntihar Etti
Mersin'in Tarsus ilçesinde, 59 yaşındaki Yasin Ataş av tüfeğiyle 13 yaşındaki E.A.'yı vurdu ve kuzeni Mustafa Aktaş'ı yaraladıktan sonra otomobilini yakarak intihar etti. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Mersin'in Tarsus ilçesinde bir şahıs, av tüfeğiyle 13 yaşındaki çocuğu öldürüp, kuzenini de yaralandıktan sonra otomobilini yakıp intihar etti.

Olay, ilçe merkezine 25 kilometre uzaklıktaki Sarıveli Mahallesi'nin meydanında meydana geldi. İddiaya göre, 59 yaşındaki Yasin Ataş, otomobilini park edip elinde av tüfeğiyle sokağa çıktı. Bu sırada Ataş, 33 BBZ 280 plakalı araçla ekmek almaya meydana gelen kuzenler E.A (13) ile Mustafa Aktaş'a (20) araçlarındayken ateş açtı. Otomobilini de yakan Ataş, son olarak aynı silahla kendini vurdu. Durumu görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler Emir Ali ile olayın şüphelisi Ataş'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan Aktaş ise ambulansla ilçe devlet hastanesine kaldırıldı.

Olay yerinde ekiplerin incelemesi sürüyor. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
