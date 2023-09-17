Antalya'da orman yangını! Alevler rüzgarın etkisiyle büyüdü, ekipler müdahale ediyor

Antalya'nın Alanya ilçesinde yerleşim yerlerine yakın ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Alevler rüzgarın etkisiyle büyürken Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı " Antalya, Alanya'daki orman yangınına, 10 uçak, 11 helikopter, 54 arazöz, 4 iş makinası ve 363 personel sevk edildi." dedi.

RÜZGARIN ETKİSİYLE YAYILDI

Uzunöz Mahallesi Dim Barajı yakınındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Yerleşim yerlerine yakın bölgede etkili olan alevler, rüzgarın etkisiyle yayıldı. İhbar üzerine bölgeye Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Havadan ve karadan müdahale edilen yangın, kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE EDİLİYOR

Konuya ilişkin açıklama yapan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı da "Antalya, Alanya'daki orman yangınına, 10 uçak, 11 helikopter, 54 arazöz, 4 iş makinası ve 363 personel sevk edildi. Yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahalemiz aralıksız sürüyor." ifadelerini kullandı.