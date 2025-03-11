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Tantuni diye at eti yedirmişler! Bakanlık ili de firmayı da ifşa etti

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Gıda güvenliğiyle ilgili denetimler sürerken, "Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar" listesi de güncellenmeye devam ediyor. 11 Mart Salı günü yapılan son güncellemede tantuni de listeye eklendi. Tantuni yapımında tek tırnaklı hayvan eti kullanıldığı tespit edildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı, yaptığı denetimler sonucunda taklit ve tağşiş yapılan gıda ürünlerini içeren güncellenmiş listesini yayımladı. Bakanlık, sağlığa zararlı ve yanıltıcı gıda üreten firmaları tespit ederek kamuoyuyla paylaşmaya devam ediyor.

DENETİMLER ARTTI

Vatandaşların güvenli ve sağlıklı gıdaya ulaşabilmesi için yürütülen kontroller kapsamında uygunsuz ürünlerin listesi genişletildi. Son yapılan testler, özellikle yağ, peynir ve şarküteri ürünlerinde ciddi usulsüzlüklerin bulunduğunu ortaya koydu.

TANTUNİDE AT VE EŞEK ETİ

Bakanlığın güncellenen listesinde Mersin'de hizmet veren Erdemli Göksel Yemekçilik firmasının tantunilerinde tek tırnaklı hayvan eti kullanıldığı tespit edildi.

Tantuni diye bakın ne yedirmişler!

İŞTE YAPILAN USÜLSÜZLÜKLER

Bakanlık denetimlerinde bazı işletmelerin gıda güvenliğini hiçe saydığı tespit edildi. Yapılan analizler sonucunda;

Tantuni yapımında tek tırnaklı hayvan eti kullanıldığı,

Peynir üretiminde sağlıksız katkı maddeleri tespit edildiği,

Yağ ürünlerinde çeşitli tağşiş uygulamalarına başvurulduğu belirlendi.

Listede hile yapılan diğer ürünler ise şöyle:

Tantuni diye bakın ne yedirmişler!

Tantuni diye bakın ne yedirmişler!

Tantuni diye at eti yedirmişler! Bakanlık ili de firmayı da ifşa etti
Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa
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Yorumlar (10)

Haber YorumlarıMahmut yıldırım:

İfşadan başka ne yapıyorlar herkes yine devamm..

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Haber YorumlarıAli:

Yılladır yiyoruz bu pislikleri. Bakanlığın aklı şimdi mi çalışmış ?

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Haber Yorumlarıvatandaş:

Bunu yapanlara ağır müebbet hapis olmadığı sürece bunlar devam eder.

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Haber YorumlarıJY:

AT, EŞEK, DOMUZ HEPSİ SİZİN İNANDIĞINIZ allahın YARATDIĞI HAYVANLAR HEPSİ YENİR SİZ ESAS KUL HAKKI YEMEMEYE ÖZEN GÖSTERİN.

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Haber Yorumlarıj6z4m975vc:

Amq

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Haber YorumlarıD:

Böyle şeyler çoğunlukla batı illerinde oluyor. Dikkatli olunmakta fayda var.

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Haber YorumlarıYİĞİT_TÜRKALP:

maşallah maşallah.acaba %100 temiz bir firma varmı.sadece 1 firma.....

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Haber YorumlarıRIDVAN KARAKUŞ:

Hile yapanların listeler demişsiniz okunmuyor

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Haber YorumlarıYorumcu00 Vatandaş:

Evinizde alın yapın dışardakiler sağlıklı değil

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Haber Yorumlarılilianne grace:

BAKANLIK SANKİ PARA CEZASI KESMEK BÜTÇESİNİ DOLDURMAK İÇİN BU İŞİ YAPIYOR GİBİ..TEK TIRNAKLI DOLU HAYVAN VAR..AT MI KALDI ÜLKEDE..

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