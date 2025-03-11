Tantuni diye at eti yedirmişler! Bakanlık ili de firmayı da ifşa etti
Gıda güvenliğiyle ilgili denetimler sürerken, "Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar" listesi de güncellenmeye devam ediyor. 11 Mart Salı günü yapılan son güncellemede tantuni de listeye eklendi. Tantuni yapımında tek tırnaklı hayvan eti kullanıldığı tespit edildi.
Tarım ve Orman Bakanlığı, yaptığı denetimler sonucunda taklit ve tağşiş yapılan gıda ürünlerini içeren güncellenmiş listesini yayımladı. Bakanlık, sağlığa zararlı ve yanıltıcı gıda üreten firmaları tespit ederek kamuoyuyla paylaşmaya devam ediyor.
DENETİMLER ARTTI
Vatandaşların güvenli ve sağlıklı gıdaya ulaşabilmesi için yürütülen kontroller kapsamında uygunsuz ürünlerin listesi genişletildi. Son yapılan testler, özellikle yağ, peynir ve şarküteri ürünlerinde ciddi usulsüzlüklerin bulunduğunu ortaya koydu.
TANTUNİDE AT VE EŞEK ETİ
Bakanlığın güncellenen listesinde Mersin'de hizmet veren Erdemli Göksel Yemekçilik firmasının tantunilerinde tek tırnaklı hayvan eti kullanıldığı tespit edildi.
İŞTE YAPILAN USÜLSÜZLÜKLER
Bakanlık denetimlerinde bazı işletmelerin gıda güvenliğini hiçe saydığı tespit edildi. Yapılan analizler sonucunda;
Tantuni yapımında tek tırnaklı hayvan eti kullanıldığı,
Peynir üretiminde sağlıksız katkı maddeleri tespit edildiği,
Yağ ürünlerinde çeşitli tağşiş uygulamalarına başvurulduğu belirlendi.