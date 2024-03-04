Taner Tolga Tarlacı Güney Kıbrıs'ta tutulduğu cezaevinden Yasin Obuz'a seslendi: Çok kötü durumdayım, beni çıkarsınlar

Survivor yarışmasında ünlenen Taner Tolga Tarlacı, Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nde (GKRY) cezaevine girdi. Türkiye'de işlediği suçlar nedeniyle kaçtığı GKRY'de yabancı bir kadına tecavüz etmekle suçlanan Tarlacı, 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Cezaevinden ablasını görüntülü arayan Tarlacı, arkadaşı Yasin Obuz'dan yardım istedi.

KADINA TECAVÜZ VE GASPTAN 10 YIL HAPİS CEZASI ALDI

Türkiye'de işlediği suçlardan dolayı GKRY'ye kaçan Tarlacı, burada da gasp suçundan tutuklanıp, cezaevine gönderildi. Yabancı bir kadına da tecavüz etmekle suçlanan Tarlacı 10 yıl hapse mahkum edildi.

"YASİN OBUZ BANA YARDIM ETSİN"

Tarlacı cezaevinden ablasını görüntülü arayarak arkadaşı Yasin Obuz'dan yardım istedi. Tarlacı, ablasıyla yaptığı görüşmede "Suçsuz yere cezaevindeyim çok kötü durumdayım." dedi. Şu an Dominik'te olan eski Survivor ve MasterChef yarışmacısı Yasin Obuz'a seslenen Tarlacı, "Bana yardım etsin. 10 sene ceza aldım. Beni çıkarsınlar." ifadelerini kullandı.

Taner Tolga Tarlacı

Yasin Obuz