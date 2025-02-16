Tamir için camiye gelen usta minareye çıkınca gözlerine inanamadı

Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesi Seyrantepe Mahallesi'nde inşaatı devam eden Kemal Karaer Camii'nin hoparlörlerinde sorun çıktı.

MİNAREYE ÇIKAN ELEKTRİK USTASI NEYE UĞRADIĞINI ŞAŞIRDI

Sorunu gidermek üzere minareye çıkan elektrik ustası, bir sürprizle karşılaştı. Hoparlörün çalışmamasına neden olan ve kablolarını kemiren tilki ile karşılaşan usta neye uğradığını şaşırdı.

ŞEREFEDE DOLAŞAN TİLKİ KAMERADA

Tilki de korkuya kapılarak kendisini minarenin şerefesine attı. Şerefede dolaşan tilki, vatandaşların cep telefonu kamerası ile görüntülendi.