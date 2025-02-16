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Tamir için camiye gelen usta minareye çıkınca gözlerine inanamadı

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Yozgat'ta minarenin şerefesinde dolaşan tilki görenleri hayrete düşürdü.

Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesi Seyrantepe Mahallesi'nde inşaatı devam eden Kemal Karaer Camii'nin hoparlörlerinde sorun çıktı.

Tamir için gelen usta minareye çıkınca gözlerine inanamadı

MİNAREYE ÇIKAN ELEKTRİK USTASI NEYE UĞRADIĞINI ŞAŞIRDI

Sorunu gidermek üzere minareye çıkan elektrik ustası, bir sürprizle karşılaştı. Hoparlörün çalışmamasına neden olan ve kablolarını kemiren tilki ile karşılaşan usta neye uğradığını şaşırdı.

Tamir için gelen usta minareye çıkınca gözlerine inanamadı

ŞEREFEDE DOLAŞAN TİLKİ KAMERADA

Tilki de korkuya kapılarak kendisini minarenin şerefesine attı. Şerefede dolaşan tilki, vatandaşların cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Tamir için camiye gelen usta minareye çıkınca gözlerine inanamadı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Umut Halavart - 3.Sayfa
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