Talas'ta Trafik Kazası: Ev Bahçesine Uçan Araçta 3 Yaralı

Talas'ta Trafik Kazası: Ev Bahçesine Uçan Araçta 3 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri'nin Talas ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, bir evin bahçesine uçtu. Kaza sonucunda 3 kişi yaralandı. Ev sahibi ise 'deprem gibi bir şeydi' dedi.

Kayseri'nin Talas ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü bir evin bahçesine uçtu. Kazada araçta bulunan 3 kişi yaralanırken, ev sahibi "deprem gibi bir şeydi" dedi.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Harman Mahallesi Komandolar Caddesi üzerinde meydana gelen trafik kazasında; C.B. idaresindeki 38 BR 546 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu ilk önce yol kenarındaki duvara vurduktan sonra bir evin bahçesine uçtu. Kazada şoför ve 2 yolcu yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de kazada sıkışan C.B.'yi sıkıştığı yerden çıkarttı. Sağlık ekipleri olay yerindeki ilk müdahalenin ardından C.B. ve yaralı 2 yolcuyu ambulansla hastaneye sevk etti. Öte yandan sürücü C.B.'nin ehliyetsiz olduğu belirlendi. Otomobil bulunduğu yerden vinç yardımı ile çıkartılarak, çekici ile götürülürken, olaya şahit olan ve o sırada evde bulunan ev sahibi ise, 'deprem gibi bir şeydi' dedi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Hakim Ziyech Süper Lig'e dönüyor

Hakim Ziyech Süper Lig'e geri dönüyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yılmaz Vural: Kulağıma bilgi geldi, Fenerbahçe'ye transfer oluyor

Yılmaz Vural: Kulağıma bilgi geldi, Fenerbahçe'ye gidiyormuş
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.